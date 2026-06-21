Zürcher Beiz kämpft ums Überleben – wegen Grossbaustelle

Eine Baustelle in Gossau ZH schneidet das Restaurant Werkstatt 6 komplett vom Dorf im Zürcher Oberland ab – ganze zwei Jahre lang. Die Folge: Der Umsatz ist bereits um ein Drittel eingebrochen. Mit einem Spendenaufruf will Mitinhaber Andreas Gröbli das Lokal retten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Restaurant Werkstatt 6 in Gossau ZH droht nach 12 Jahren Schliessung

Grossbaustelle seit Januar 2025: Umsatz um ein Drittel eingebrochen

Crowdfunding-Ziel: 10'000 Franken, bisher 7800 Franken gesammelt, 13 Tage verbleiben

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Das Restaurant Werkstatt 6 in Gossau ZH ist eine klassische Schweizer Beiz – mit US-Anstrich. Dem Namen getreu ist das Lokal mit Auspuffen und Motoren von amerikanischen Oldtimern dekoriert. Auf den Tisch kommen aber klassische Schweizer Gerichte. Zum Zmittag gibts jeden Tag einen anderen Büezer-Tageshit für 19.50 Franken. Und stets auf der Speisekarte steht das Cordon bleu «Florentin» vom Schwein mit Pommes frites für 26.50 Franken. Nur: 12 Jahre nach der Eröffnung steht die Beiz vor dem Aus. Betreiber Andreas Gröbli hofft nun auf externe Hilfe, wie zuerst das Portal Zürioberland24 berichtet hat.

Zusammen mit den anderen Inhabern hat Gröbli ein Crowdfunding lanciert. 10'000 Franken sollen so zusammenkommen, um das Weiterbestehen ihres Restaurants im Zürcher Oberland zu sichern. Zuletzt hatte die Beiz immer weniger Gäste. Der Grund: eine Grossbaustelle. Seit Mitte Januar 2025 erneuert der Kanton Zürich die Fahrbahn und die Werkleitungen der Grütstrasse – ganze 24 Monate lang.

«Abwärtsspirale ist zu gross»

Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2026 andauern. Während dieser Zeit ist die Strasse gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. «In diesen zwei Jahren sind wir komplett vom Dorf abgeschnitten», sagt Gröbli in einem Youtube-Video. Das habe gravierende Folgen: Der Umsatz ist um ein Drittel eingebrochen. «Mit viel persönlichem Einsatz und eigenen finanziellen Mitteln haben wir bisher durchgehalten. Doch die Abwärtsspirale ist zu gross», heisst es im Spendenaufruf. Es drohe die Schliessung.

Mit ihrem Aufruf finden Gröbli und seine Mitstreiter Gehör. Gut 7800 Franken sind bisher an Spenden eingegangen. Die Chancen stehen also gut, dass das 10'000-Franken-Ziel erreicht wird. Denn das Crowdfunding läuft noch 13 Tage. Ob das Werkstatt 6 langfristig überleben kann, steht aber noch in den Sternen. Die Beiz wäre nicht der erste Schweizer Betrieb, der wegen einer Baustelle schliessen muss.

Traditionsbeck gibt nach 20 Jahren auf

Anfang 2026 gab Inhaber Urs Angehrn den Live-Beck im Einkaufszentrum Di alt Fabrik in Wädenswil ZH auf – nach 20 Jahren. Dem Traditionsbetrieb setzten Bauarbeiten rund um das Gessner-Areal massiv zu. Auf dem Areal einer ehemaligen Textilfabrik entstehen fünf Neubauten mit rund 100 Wohnungen, gleichzeitig verlegt die Stadt neue Fernwärmeleitungen. Bis im August wird deshalb eine tiefe Baugrube ausgehoben. Die Folge: Die Zufahrt ist erschwert, es hat weniger Parkplätze. Weil die Kundschaft deshalb ausblieb, zog Angehrn den Stecker.

Umsatzeinbruch führt zum Aus von Italiener

In Winterthur ZH hatte Wirt Mario Medulla 2024 genug. Wegen einer Grossbaustelle vor seiner Trattoria da Mario musste er schliessen. «Die Gäste konnten nicht mehr mit dem Auto zu uns kommen», sagte der Gastronom damals zu Blick. Der Umsatz am Mittag sei komplett eingebrochen. Der Wirt konnte die Kosten nicht mehr decken. «Ich finde es einfach schade, dass es immer die Kleinunternehmer trifft.»

Bäckerei überlebt dank Spendengeldern

Eine Baustelle vor dem Betrieb überlebt hat der Oski-Beck an der Badenerstrasse in Zürich – obwohl die Umsätze von Inhaber Fatmir Guci um 50 Prozent eingebrochen sind. Medienberichte und ein Aufruf von Food-Influencer Noah Bachofen haben den Betrieb schliesslich gerettet. Ende Sommer 2025 waren die Bauarbeiten nach fast zwei Jahren fertig.

In Gossau hofft man, dass das Restaurant Werkstatt 6 mit etwas finanzieller Hilfe dem Beispiel des Oski-Beck folgen kann.