Wegen einer grossen Baustelle vor dem Geschäft von Urs Angehrn in Wädenswil ZH bleiben die Kunden aus. Die Umsätze sind um 50 Prozent eingebrochen, jetzt schliesst der Beck für immer. Kürzlich konnte er dafür den Köllibeck in Thalwil ZH übernehmen.

Darum gehts Live-Beck in Wädenswil ZH schliesst nach 20 Jahren wegen Baustelle

Umsatz brach 50 Prozent im November und Dezember 2025 ein

In Zürich hatte eine Bäckerei 170'000 Franken Schaden wegen einer Baustelle

Schon wieder schliesst eine traditionsreiche Bäckerei. Schon wieder ist eine Baustelle schuld. Diesmal trifft es den Live-Beck in Wädenswil ZH. Nach 20 Jahren ist Schluss. Inhaber Urs Angehrn schliesst den Betrieb im Einkaufszentrum «Di alt Fabrik» im Zentrum der Gemeinde am linken Zürichseeufer. Das berichtet die «Zürichsee-Zeitung».

Grund sind die Bauarbeiten rund um das Gessner-Areal, die dem Traditionsbetrieb massiv zusetzen. Auf dem Areal einer ehemaligen Textilfabrik entstehen fünf Neubauten mit rund 100 Wohnungen, gleichzeitig verlegt die Stadt neue Fernwärmeleitungen. Bis im August wird deshalb eine tiefe Baugrube ausgehoben. Die Folge: Die Zufahrt ist erschwert, es hat weniger Parkplätze, die Kundschaft ist verunsichert.

Das spürt Angehrn am Umsatz in seiner Bäckerei mit angegliedertem Café. «Wegen der Bautätigkeiten ist unser Weihnachtsgeschäft im November und Dezember um 50 Prozent eingebrochen», sagt er der «Zürichsee-Zeitung». Für die Bäckerei seien das existenzielle Einbussen. Und: «Die Lage wird in den kommenden Monaten noch schwieriger, deshalb haben wir uns für einen Auszug entschieden», so Angehrn. Ende Januar schliesst er sein Geschäft für immer.

Kritik am Vermieter

Der Entscheid fällt ihm schwer. «Just in dem Moment, in dem wir Geld verdienen könnten und den Betrieb amortisiert haben, müssen wir gehen», ärgert er sich. Zwar hätte es die Möglichkeit eines Provisoriums während der Bauzeit gegeben. Das lehnte er aber ab. «Das Gewerbe wurde zu wenig mit eingeplant», kritisiert Angehrn. Zudem hätte er erneut investieren und später die Kundschaft wieder neu aufbauen müssen.

Die Gessner AG, die das Areal überbaut, weist die Vorwürfe zurück. Man habe frühzeitig informiert und viele Gespräche geführt, heisst es im Bericht. Die Bäckerei sei immer fester Bestandteil der Planung gewesen. Sogar eine Absichtserklärung fürs Provisorium und den Neubau sei unterzeichnet worden. Deshalb sei man überrascht, dass trotzdem die Kündigung kam.

170'000 Franken Schaden wegen Baustelle

Angehrn bleibt trotz der Schliessung zuversichtlich. Die Arbeitsplätze und Lehrstellen sind gesichert. Er betreibt weiterhin den Feld-Beck etwas ausserhalb des Wädenswiler Stadtzentrums. Zudem hat er kürzlich die Filiale vom kultigen Köllibeck in Thalwil ZH übernommen. Nach sechs Generationen im Betrieb und 190 Jahren hat dieser im Sommer seine Pforten geschlossen. Und mit einer mobilen Bäckerei fährt er auf Märkte. «Für unseren Verkaufswagen suchen wir in Wädenswil noch einen Standort oder ein neues Ladenlokal», schreibt Angehrn auf seiner Homepage.

Immer wieder müssen landauf, landab Betriebe aufgeben, weil vor ihrem Laden gebaut wird. So hat sich 2025 sogar das Bundesgericht mit den Auswirkungen von Baustellen beschäftigen müssen. Die Betreiber vom «Zopf-Beck» in Zürich haben die Stadt wegen der Folgen einer Baustelle vor ihrer Bäckerei an der Universitätsstrasse 88 verklagt. 27'000 Kundinnen und Kunden sollen sie deswegen verloren haben. Sie wollten 170'000 Franken von der Stadt. Das Bundesgericht hat die Klage abgewiesen.