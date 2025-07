Legendärer Kölli-Beck schliesst nach 190 Jahren für immer

1/5 Bald ist Lichterlöschen für alle Filialen des Kölli-Beck. Foto: koellibeck.ch

Darum gehts Kölli-Beck, ältestes Familienunternehmen in Thalwil, schliesst nach 190 Jahren Tradition

Andere regionale Bäckereien übernehmen Standorte und Grossteil des Personals

Vier Filialen werden bis Ende Juli geschlossen, neue Betreiber ab August

Schon wieder muss eine Bäckerei mit grosser Tradition ihre Türen schliessen! Nach 190 Jahren macht der Kölli-Beck, das älteste Familienunternehmen in Thalwil ZH, den Ofen aus. Wie die «Zürichsee-Zeitung» berichtet, stellen Hansruedi Kölliker und seine Frau Marita den Betrieb in sechster Generation ein. Bis Ende Juli werden alle vier Filialen geschlossen.

Die Hauptfiliale an der Ludretikonerstrasse in Thalwil ging bereits Ende Juni zu. Die weiteren Standorte in Gattikon ZH, Oberrieden ZH und an der Gotthardstrasse in Thalwil folgen am 27. Juli.

Sohn konnte nicht übernehmen

Trotz der Bereitschaft von Sohn Fredi Kölliker, die Nachfolge anzutreten, machten notwendige Investitionen in die Backstube und Platzmangel eine Übernahme unmöglich.

Immerhin: Die Tradition des Bäckerhandwerks wird in den ehemaligen Kölli-Filialen fortgeführt. Andere regionale Bäckereien übernehmen die Standorte und einen Grossteil des Personals. Hansruedi Kölliker zeigt sich zufrieden: «Wir sind sehr stolz darauf, dass verschiedene Familienbetriebe, von denen einige ebenfalls seit Generationen bestehen, unsere Nachfolge antreten.»

In Thalwil übernimmt der Feldbeck aus Wädenswil ab 1. September die Hauptfiliale. Die Backstube wird bis Ende Juli weiterbetrieben, um die noch geöffneten Standorte zu beliefern. Anschliessend ist eine Umwandlung in einen Gewerberaum geplant.

Der Standort Gotthardstrasse wird von der Zürcher Bäckerei Hausammann übernommen. In Gattikon eröffnet die Adliswiler Bäckerei Imholz am 18. August das «Bakehouse Gattikon». Die Filiale in Oberrieden wird Mitte August von der Bäckerei Vetterli übernommen, die bereits in Horgen ZH, Hirzel ZH und Oberrieden ZH präsent ist.