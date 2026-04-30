Der Ölpreis steigt wieder an. Der Benzinpreis wird folgen. Mit diesen TCS-Tipps kannst du deinen Verbrauch reduzieren – und einen ziemlichen Batzen sparen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ölpreis erreicht mit 126 Dollar pro Barrel ein Vierjahreshoch

Tanken in der Schweiz: Liter Bleifrei 95 kostet aktuell im Durchschnitt 1.90 Franken

EcoDrive spart bis zu 20 Prozent Treibstoff – 420 Franken jährlich weniger

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die leidige Geschichte nimmt kein Ende. Wegen der stockenden Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist der Ölpreis am Rohstoffmarkt wieder nach oben geschossen. Heute Donnerstag kostet ein Barrel der Sorte Brent über 126 Dollar – ein neues Vierjahreshoch. Letztmals war der Ölpreis Anfang 2022 so hoch. Entsprechend müssen Autofahrer auch höhere Preise an der Zapfsäule erwarten. Derzeit kostet der Liter Bleifrei 95 laut Angaben des TCS im Schnitt 1.90 Franken, Diesel gar 2.17 Franken pro Liter. Gut möglich, dass der Most bald noch mehr kosten wird.

Benzinsparen wird für viele plötzlich zum Thema. In der Schweiz legen Autofahrer im Durchschnitt 15’000 Kilometer pro Jahr zurück. Bei einem Verbrauch von 7,5 Litern pro 100 Kilometer entspricht dies 1120 Litern – und somit über 2000 Franken pro Jahr (beim aktuellen Preis). Aber aufgepasst! Mit nur wenigen Tipps und Tricks vom TCS kannst du den Verbrauch jedoch deutlich senken.

EcoDrive

Der Benzinverbrauch hängt nicht nur vom Fahrzeug ab, sondern auch – und zwar vor allem – vom Fahrstil. So lassen sich bis zu 20 Prozent Treibstoff einsparen. Beim durchschnittlichen Jahresverbrauch könntest du damit 420 Franken pro Jahr auf die Seite legen.

Dafür musst du gewisse Verhaltensweisen beachten: den Verkehr vorausschauend beobachten, abruptes Beschleunigen und Bremsen vermeiden, ausreichend Abstand halten, um gleichmässig zu fahren, sowie den Tempomat nutzen, wenn es die Bedingungen erlauben. Zudem empfiehlt der TCS, den Schwung des Fahrzeugs zu nutzen, insbesondere beim Annähern an Kreuzungen oder Ampeln. Solche Techniken können Autofahrer etwa in EcoDrive-Kursen vertiefen. Bei Stopps ab fünf Sekunden lohnt es sich zudem, den Motor auszuschalten.

Die 5er-Regel

Je nach Preis an der Zapfsäule sparst du natürlich auch Geld. Doch wie lässt sich feststellen, ob sich ein Umweg zu einer günstigeren Tankstelle tatsächlich lohnt? Dabei hilft die 5er-Regel: Der Umweg sollte höchstens 5 Kilometer betragen, der Benzinpreis mindestens 5 Rappen tiefer liegen und die getankte Menge 50 Liter umfassen. Sind diese Bedingungen erfüllt, ist der Umweg vorteilhaft.

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Der zusätzliche Weg zahlt sich also erst aus, wenn der Tank schon fast leer ist. Im Allgemeinen empfiehlt der TCS, das Tanken in bereits geplante Fahrten zu integrieren. «Wenn sich der Tank in einer Region mit hohen Preisen langsam leert, kann es sinnvoll sein, regelmässig kleinere Mengen zu tanken und eine vollständige Tankfüllung einzuplanen, wenn man an einer günstigeren Tankstelle vorbeikommt.»

Das Auto

Daneben hängt der Verbrauch auch von Faktoren am Auto ab. Der TCS empfiehlt, den Reifendruck regelmässig zu überprüfen. Auch die Reduzierung des Fahrzeuggewichts trägt zur Senkung des Verbrauchs bei: Unbenutzte Dachträger und Zubehör sollten entfernt werden. Den Kofferraum immer mal wieder zu entrümpeln, hilft beim Spritsparen. Zudem sollst du die Klimaanlage nur dann benutzen, wenn du sie auch wirklich brauchst.