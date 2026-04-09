In Simplon Dorf VS steht eine der ältesten Tankstellen der Schweiz. Sprit gibts nur gegen Bargeld, einen Shop hat sie keinen. Für Einheimische und Touristen ist sie wichtig, die nächste Zapfsäule steht zehn Kilometer entfernt. Jetzt ist die Angst vor dem Ende gebannt.

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Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die hohen Preise von Bleifrei 95 und Diesel nehmen vielen Schweizerinnen und Schweizer grad die Freude am Autofahren. Seit Ausbruch des Iran-Krieges vor etwas mehr als einem Monat sind die Preise an den Zapfsäulen etwa beim Diesel um fast 25 Prozent gestiegen. Trotz des Waffenstillstandes dürften die Preise noch tagelang ausserordentlich hoch bleiben. Bis die Anbieter die Preise wieder senken, dauert es erfahrungsgemäss eine Weile. Das nervt – und belastet das Portemonnaie.

Ganz andere Sorgen haben die Bewohnerinnen und Bewohner von Simplon Dorf VS. Sie haben nämlich Angst, dass die einzige Tankstelle im Ort ganz verschwindet, wie der «Walliser Bote» berichtet. Die Tankstelle aus den 50er-Jahren steht neben dem Hotel Fletschhorn – und ist wohltuend aus der Zeit gefallen. Zwei Zapfsäulen und ein winziges Kassenhäuschen, mehr brauchts nicht. Mit Karte oder Twint bezahlen kann man nicht. Diesel oder Bleifrei 95 gibts nur gegen Bargeld. Wer ausserhalb der Öffnungszeiten einen leeren Tank hat, der kann einfach bei Walter Escher anrufen. Er führt das Hotel zusammen mit seiner Frau Roswitha (66) in fünfter Generation – und ist seit Jahren für die Tankstelle zuständig.