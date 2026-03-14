Die Preise an den Schweizer Zapfsäulen steigen wegen des Iran-Kriegs. Es gibt sie aber noch, die günstigen Tankstellen, wo der Liter Bleifrei 95 noch unter 1.60 Franken kostet. Die Blick-Community hält die Augen offen und verrät die günstigsten Anbieter im Land.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Benzinpreise in der Schweiz seit Iran-Krieg stark gestiegen, aktuell bei 1.79 Franken

Manche Tankstellen bieten noch günstigere Preise, teils ab 1.59 Franken

TCS empfiehlt 5er-Regel: maximal 5 km Umweg pro 5 Rappen Ersparnis War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Schweizer Autofahrerinnen und -fahrer müssen grad tapfer sein, wenns ums Tanken geht. Seit Ausbruch des Iran-Kriegs vor gut zwei Wochen steigen die Preise an den Zapfsäulen des Landes steil an. Gefühlt täglich wird der Liter Benzin oder Diesel teurer. Gemäss TCS lag der durchschnittliche Benzinpreis für Bleifrei 95 Anfang Februar noch bei 1.61 Franken pro Liter, mittlerweile sind es 1.79 Franken. Das ist ein stolzes Plus von 11 Prozent. Experten gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzt.

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Weil die gestiegenen Spritkosten viele Schweizer empfindlich treffen, wird wieder ganz genau auf den Preis geschaut. Auf einen Aufruf von Blick hin haben Dutzende Leserinnen und Leser ihre Lieblingstankstellen verraten, an denen sie auch in Tagen wie diesen noch günstig volltanken können. Mario Schmucki etwa schwört auf die Scall Tankstelle an der Soneggstrasse in Zürich. «ich tanke immer hier», sagt er. «Der Liter Bleifrei kostet grad 1.67 Franken.»

«1.65 Franken? Damit kann ich leben»

Blick-Leser Guido Fürer zapft den Most noch deutlich günstiger. Bei der Etzelpark-Tankstelle in Pfäffikon SZ gurgelt der Liter Bleifrei 95 für 1.60 Franken durch den Zapfschlauch. Auch Rolf Stutz schwört auf den Benzin-Discounter von Inhaber Michael Knobel (45). Er ist bekannt für seine Preisbrecher-Aktionen. Knobel geht aber auch davon aus, dass die Preise für Diesel und Benzin wegen des Krieges im Nahen Osten weiter steigen werden, wie er Blick verrät.

Blick-Leser Markus Gilgen lässt sich davon nicht verrückt machen. Er tankt aktuell noch günstig. «In Ostermundigen BE bei Coop Pronto kostet der Liter Bleifrei 95 1.61 Franken», berichtet er. Werner Habegger aus Abtwil SG schwört derweil auf die LGG-Tankstelle in Gossau SG. «Die sind meistens die Günstigsten!» meint er. Aktuell kostet der Liter Bleifrei 1.59 Franken, Diesel gibts für 1.89 Franken.

Walter Schoch meldet sich aus dem Appenzellerland. Er tankt auf dem Weg zur Arbeit immer in Hundwil AR. «Im Moment kostet der Liter Bleifrei 1.65 Franken. Damit kann ich leben», sagt er. Immerhin 4 Rappen günstiger füllt Christian Haag den Tank seines Firmenwagens. «Ich schwöre auf die Tankstelle der Garage Graf in Zetzwil AG», sagt er. Den Liter Bleifrei gibts dort für 1.61 Franken. Diesel steht mit 1.89 Franken zu Buche.

Achtung auf die 5er-Regel!

Der Umweg zu einer günstigeren Tankstelle lohnt sich aber nicht immer. Gut fährt laut TCS, wer sich an die 5er-Regel hält. Die lautet so: «Damit sich der Weg zu einer billigeren Tankstelle lohnt, sollte der Umweg höchstens 5 Kilometer betragen und der Benzinpreis mindestens 5 Rappen tiefer liegen», sagt TCS-Sprecher Marco Wölfli zu Blick. Und fügt an: «Zudem empfiehlt es sich, rund 50 Liter zu tanken.» Der zusätzliche Weg zahlt sich also erst aus, wenn der Tank schon fast leer ist.

Aber Achtung! Manchmal muss man gar nicht weit suchen, um eine günstige Tankstelle zu finden. An der Wülflingerstrasse in Winterthur ZH kostet der Liter Bleifrei 95 bei der Agrola-Tankstelle 1.73 Franken. Nur 250 Meter weiter gibts ihn bei der Hinterwiesli-Garage (Avia) für 1.61 Franken – also 12 Rappen günstiger! Da muss man gar nicht lange rechnen: Dieser kurze «Umweg» lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn der Tank nicht ganz leer ist.