Benzinpreise in der Schweiz steigen wegen Iran-Konflikt deutlich

Samnaun bietet Bleifrei 95 für nur 1.34 CHF pro Liter

Der Konflikt im Iran treibt die Preise an den Schweizer Zapfsäulen in die Höhe. Gemäss TCS lag der durchschnittliche Benzinpreis für Bleifrei 95 Anfang Februar noch bei 1.61 Franken pro Liter, mittlerweile sind es 1.79 Franken – ein Aufschlag von 11 Prozent. Bei einer 50-Liter-Füllung macht das bereits 7.50 Franken pro Tankstopp aus.

Auch wenn die Preise praktisch an jeder Tankstelle steigen, müssen Autofahrerinnen und Autofahrer nicht überall gleich tief ins Portemonnaie greifen. Wer viel auf den Schweizer Strassen unterwegs ist, kennt den einen oder anderen Geheimtipp, wo Tanken noch etwas günstiger ist. Auch Blick hat seine Fühler ausgestreckt.

Samnaun der absolute Geheimtipp

Das Benzinparadies schlechthin ist Samnaun im Bündnerland. Ein Liter Bleifrei 95 kostet an der Mobility-Zapfsäule aktuell 1.34 Franken, ein Liter Diesel gibts für 1.44 Franken. Der Grund: Seit 1892 ist die Bündner Gemeinde auf eine damalige Anordnung des Bundesrates zollfrei. Darum fallen Mehrwert- und Mineralsteuer weg. Kein Wunder nehmen viele Autofahrende aus der Umgebung den Weg ins abgelegene Bergdorf in Kauf.

Doch auch im Flachland kann der Tank für unter 1.60 Franken pro Liter aufgefüllt werden, wie ein Blick auf das Benzinpreis-Radar vom Touring Club Schweiz (TCS) zeigt. Im Stadtteil Littau in Luzern kostet Bleifrei 95 an der Avia-Tankstelle im Schrotmättli 1.55 Franken. Auch in Gossau ist der Most an der Avia-Zapfsäule mit 1.57 Franken pro Liter günstig. In der Umgebung der Grossstädte Basel, Bern und Zürich liefern die billigsten Tankstellen einen Bleifrei-Literpreis von 1.58 Franken – gut 20 Rappen günstiger als der Durchschnitt.

Günstig gibt es das Benzin in Biel, wo mehrere Tankstellen Bleifrei 95 zu 1.55 Franken pro Liter anbieten. Wie sich die Preise weiterentwickeln, weiss aktuell niemand. «Eine Prognose lässt sich nicht treffen», erklärt TCS-Sprecher Marco Wölfli gegenüber Blick. «Aber, wenn die globalen Ölpreise weiter steigen, wirkt sich das auch auf die Benzinpreise in der Schweiz aus.»