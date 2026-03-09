Die Spritpreise in der Schweiz schiessen in die Höhe. Bis Freitag wird es an den hiesigen Tankstellen deutlich teurer. Ein TCS-Experte gibt eine Preisprognose bis Ende Woche ab.

Benzin- und Dieselpreise sollen bis Freitag auf 1.90 beziehungweise 2.20 Franken steigen

Seit Kriegsbeginn im Iran am 28. Februar ziehen die Treibstoffkosten deutlich an

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Tanken wird immer teurer: Bereits bis Ende Woche könnte die 2-Franken-Schallmauer an den Zapfsäulen durchbrochen werden. So geht TCS-Experte Erich Schwizer davon aus, dass der Liter Benzin Bleifrei 95 bis am Freitag im Schnitt auf 1.90 Franken und der Liter Diesel auf 2.20 Franken hochgeht, wie die Nachrichtenagentur AWP schreibt. Der Experte verweist dabei auf die Entwicklung der Marktpreise in Rotterdam.

Damit dreht die Preisspirale seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs immer weiter: Vor einer Woche gabs den Liter Benzin oft noch für unter 1.70 Franken, 1 Liter Diesel kostete gemäss TCS im Schnitt 1.80 Franken. Ein aktueller Blick auf die Preiskarte der Schweizer Tankstellen zeigt: Bleifrei 95 kostet aktuell vielerorts um die 1.85 Franken, und Diesel kratzt an vielen Tankstellen an der 2-Franken-Grenze – oder liegt schon darüber.

Auch Rohstoffexpertin Cornelia Meyer rechnet im Blick-Interview mit weiteren Preiserhöhungen an den Zapfsäulen.

Bald 25 Franken mehr für eine Tankfüllung?

Die steigenden Spritpreise belasten das Portemonnaie: Steigen die Preise bis Ende Woche auf das vom TCS erwartete Niveau, wird eine Tankfüllung (60 Liter) Bleifrei 95 in der Schweiz rund 15 Franken mehr kosten als noch Ende Februar. Beim Diesel müssten Autofahrer bei einem Preis von 2.20 Franken fürs Volltanken gut 25 Franken mehr hinblättern.

Im Vergleich zu unseren nördlichen Nachbarn stehen wir noch gut da. In den deutschen Grenzstädten liegen die Benzinpreise zum Teil deutlich über dem Schweizer Niveau. Deshalb strömen derzeit Autos mit deutschen Nummernschildern in grösserer Zahl über die Grenze an Schweizer Tankstellen, wie ein Augenschein von Blick zeigt. So beträgt die Preisdifferenz zwischen Konstanz (D) und Kreuzlingen TG beim Benzin gut 40 Rappen pro Liter und beim Diesel rund 25 Rappen.



