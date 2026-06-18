Marrakesch ist laut dem Lifestyle Travel Index 2026 das weltweit angesagteste Reiseziel. Mit orientalischem Flair, 3000 Sonnenstunden und günstigen Preisen lässt die Königsstadt Kreta, Lissabon und Valencia hinter sich.

«Wer Sonne, Atmosphäre, gutes Essen und faire Preise auf einmal will, findet aktuell kein passenderes Reiseziel»

«Wer Sonne, Atmosphäre, gutes Essen und faire Preise auf einmal will, findet aktuell kein passenderes Reiseziel»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marrakesch führt den Lifestyle Travel Index 2026 der Reiseplattform Urlaubsguru als Top-Reiseziel an

Die Stadt punktet mit 3000 Sonnenstunden und zweitgünstigstem Lebenshaltungs-Index

Mittelmeer-Destinationen dominieren das Ranking

Marian Nadler Redaktor News

Marrakesch ist das angesagteste Reiseziel der Welt. Das behauptet zumindest die deutsche Reiseplattform «Urlaubsguru». Das Onlineportal hat im Rahmen des Lifestyle Travel Index 2026 100 internationale Destinationen anhand von sieben Kategorien (Erlebnisse und Aktivitäten, Food, Connection, Vibe und Ästhetik, Sonnenstunden, Preisniveau, Erreichbarkeit) bewertet.

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Die frühere Hauptstadt lässt dabei Kreta, Athen, Lissabon und Valencia hinter sich. Die Königsstadt konnte laut einer Medienmitteilung mit orientalischem Flair, einer vielfältigen Esskultur, einer fast ganzjährigen Sonnengarantie mit mehr als 3000 Sonnenstunden pro Jahr und dem zweitgünstigsten Lebenshaltungs-Index punkten. Der Index zeigt zudem ein klares Bild: Das Mittelmeer dominiert die Spitzengruppe. Acht der zehn lifestyligsten Reiseziele liegen am Mittelmeer oder am nördlichen Atlantik – darunter Sizilien, Mallorca, Ibiza, Barcelona und Rom. Sie alle vereinen ein attraktives Klima, eine herausragende Esskultur und ein lebendiges Lebensgefühl.

Wo Marrakesch und Bangkok punkten konnten

Asiatische Hotspots wie Bangkok (Platz 11), Bali (Platz 14) und Hoi An (Platz 19) punkteten dagegen mit Top-Bewertungen in den Kategorien Food und Preis. Bangkok wurde zum Foodie-Sieger gekürt und Hoi An ist mit Abstand die günstigste Destination des gesamten Rankings. Die weite Anreise drücken sie in der Gesamtwertung jedoch nach hinten.

Klassische Ziele für Städtereisen wurden von den Expertinnen und Experten dagegen eher schwach bewertet. New York landet auf Platz 27, Paris und London schaffen es nicht einmal in die Top 30. «Lifestyle bedeutet heute eben mehr als Grossstadt-Glamour», so das Fazit.

«Wir wollten wissen, was unsere Community im Jahr 2026 wirklich unter einem Lifestyle-Urlaub versteht, abseits von klassischen Luxus-Klischees. Dass Marrakesch das Ranking anführt, hat uns selbst etwas überrascht. Auf den zweiten Blick wird aber klar: Wer Sonne, Atmosphäre, gutes Essen und faire Preise auf einmal will, findet aktuell kein passenderes Reiseziel», erklärt Julia Denneng, PR-Managerin bei Urlaubsguru, in der Medienmitteilung noch die Entscheidung für den Spitzenreiter.