Während Ferien in klassischen Mittelmeer-Destinationen immer teurer werden, überrascht ein bislang eher unbekanntes Reiseland mit echten Kampfpreisen:

Ferien für unter 280 Franken: Dieses Land erlebt gerade einen Tourismus-Boom

Ferien für unter 280 Franken: Dieses Land erlebt gerade einen Tourismus-Boom

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bulgarien ist 2026 Europas günstigstes All-inclusive-Ziel, besonders die Schwarzmeer-Region

All-inclusive-Ferien ab 270 CHF pro Woche inklusive Hotel, Essen, Getränke

Slantschew Brjag bietet acht Kilometer Strand, Sommerpakete ab 570 CHF

Blick Lifestyle

Bulgarien gilt laut einer neuen Analyse der britischen Reiseplattform TravelSupermarket als günstigstes All-inclusive-Reiseziel Europas für den Sommer 2026. Besonders die Schwarzmeer-Region rund um Burgas erlebt derzeit einen regelrechten Tourismus-Boom.

All-inclusive für rund 300 Franken pro Woche

Schon ab rund 270 Franken pro Person sollen laut der Untersuchung einwöchige All-inclusive-Ferien möglich sein – inklusive Hotel, Essen und Getränken. Damit verdrängt Bulgarien sogar Tunesien, das im vergangenen Jahr noch Spitzenreiter der günstigsten Badeferien war.

Bier für 2 Franken, Mittagessen für 9 Franken

Nicht nur die Hotels, auch die Preise vor Ort sind vergleichsweise tief. Laut Daten der Plattform Numbeo kostet:

Eine Flasche Wasser rund 1 Franken

Ein Cappuccino etwa 2 Franken

Eine Kugel Glace ungefähr 1.30 Franken

Ein lokales Bier vom Fass rund 2 Franken

Ein Essen in einem einfachen Restaurant gibt es im Schnitt bereits für etwa 9 Franken. Ein Abendessen für zwei Personen in einem Mittelklasse-Restaurant kostet durchschnittlich rund 38 Franken.

Slantschew Brjag bleibt der Ferien-Hotspot

Besonders gefragt ist erneut Slantschew Brjag (international auch bekannt als «Sunny Beach») – das grösste und bekannteste Seebad an Bulgariens Schwarzmeerküste. Der Ort lockt mit fast acht Kilometern Sandstrand, zahlreichen Hotels und einem lebhaften Nachtleben.

Im Juli und während der Schulferien steigen die Preise zwar deutlich an. Trotzdem bleibt Bulgarien laut Reiseexperten weiterhin günstiger als viele Ferienorte in Griechenland, Spanien oder der Türkei. Durchschnittliche Sommerpakete kosten dann rund 570 Franken pro Person.

Nessebar und Sozopol gewinnen an Beliebtheit

Immer beliebter werden zudem die historischen Küstenstädte Nessebar und Sozopol. Besonders Nessebar zieht viele Touristen an – mit Kopfsteinpflaster-Gassen, alten Kirchen und seiner bekannten Windmühle aus dem 19. Jahrhundert.

Familien und junge Reisende entdecken Bulgarien neu

Reiseexperten beobachten vor allem bei Familien und jüngeren Feriengästen ein wachsendes Interesse an Bulgarien. Gründe dafür seien die langen Sandstrände, die grosse Auswahl an All-inclusive-Hotels und die günstigen Preise.

Dazu kommen Wasserparks, Ausflugsmöglichkeiten, Restaurants und Angebote für Kinder. Viele vergleichen die Region inzwischen mit deutlich teureren Badeorten in Griechenland oder Spanien.

Überraschung bei den günstigsten Ferienzielen

Für Überraschung sorgt auch der Absturz Tunesiens aus den Top 10 der günstigsten Reiseziele. Gleichzeitig sind einige klassische Ferienorte wieder etwas günstiger geworden. Laut TravelSupermarket verzeichneten etwa Rhodos, Mallorca und Dalaman sinkende Preise.

Die Analyse basiert auf zwischen dem 1. und 20. April 2026 gebuchten All-inclusive-Pauschalreisen für den Zeitraum Mai bis September. Untersucht wurden verschiedene Hotelkategorien sowie unterschiedliche Reisedauern und Urlaubstypen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.