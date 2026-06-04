Vietnam lockt mit Traumstränden, tiefen Preisen und authentischem Flair – viele Reisende vergleichen das Land mit Thailand vor dem grossen Touristenboom.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vietnam lockt mit günstigen Ferien, Traumstränden und köstlichem Essen

Kaffee oder Bier kosten oft nur einen Franken vor Ort

Resorts mit Frühstück ab 40 Franken pro Nacht verfügbar

Blick Lifestyle

Wer von tropischen Stränden, gutem Essen und günstigen Ferien träumt, sollte Vietnam auf dem Radar haben. Das südostasiatische Land gilt bei vielen Reisenden als eine der preiswertesten Feriendestinationen überhaupt. Auf Social Media sorgen derzeit Berichte über erstaunlich tiefe Preise für Aufmerksamkeit.

Während die Kosten in vielen klassischen Feriendestinationen steigen, können Reisende in Vietnam laut Erfahrungsberichten noch immer vergleichsweise günstig Ferien machen.

Essen, Getränke und Strand für wenig Geld

Besonders die Preise vor Ort überraschen viele Besucher. Ein Kaffee kostet häufig umgerechnet rund einen Franken, ebenso ein lokales Bier. Frische Früchte, Streetfood und kleine Snacks gibt es vielerorts bereits für weniger als einen Franken.

Auch Restaurantbesuche bleiben erschwinglich. Für ein Hauptgericht bezahlen Gäste oft zwischen vier und sechs Franken, Desserts sind teilweise schon für wenige Franken erhältlich.

Wer einen Tag am Strand verbringen möchte, findet an manchen Orten Liegestühle bereits für rund einen Franken.

Alles, was du für Ferien in Vietnam wissen musst Vietnam boomt: Rekord-Besucherzahlen, kulinarische Highlights wie Phở und Bánh mì sowie günstige Reisekosten machen das Land zur Top-Destination. Entdecke smaragdgrüne Buchten und lebendige Städte wie Hanoi und Saigon! Getty Images Vietnam boomt: Rekord-Besucherzahlen, kulinarische Highlights wie Phở und Bánh mì sowie günstige Reisekosten machen das Land zur Top-Destination. Entdecke smaragdgrüne Buchten und lebendige Städte wie Hanoi und Saigon! Zum Artikel Mehr

Luxusresorts zu überraschenden Preisen

Nicht nur Essen und Freizeitaktivitäten sind günstig. Auch bei den Unterkünften bietet Vietnam ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

So berichten Reisende von komfortablen Resorts inklusive Frühstück für rund 40 Franken pro Person und Nacht. Vor allem ausserhalb der absoluten Hochsaison lassen sich häufig attraktive Angebote finden.

Darum wird Vietnam immer beliebter

Vietnam bietet deutlich mehr als nur tiefe Preise. Das Land begeistert mit langen Sandstränden, spektakulären Landschaften, lebhaften Städten und einer der vielfältigsten Küchen Asiens.

Beliebte Reiseziele sind die Küstenstadt Da Nang, die historische Altstadt von Hoi An, die Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt sowie die berühmte Halong-Bucht.

Viele Reisende schätzen zudem, dass Vietnam an manchen Orten noch authentischer wirkt als andere Destinationen in Südostasien, die in den vergangenen Jahren einen starken Tourismusboom erlebt haben.

Lohnt sich Vietnam für Schweizer Reisende?

Wer eine Fernreise plant und vor Ort möglichst viel für sein Geld erhalten möchte, findet in Vietnam attraktive Voraussetzungen. Allerdings sollten Flugkosten, Reisezeit und saisonale Wetterunterschiede bei der Planung berücksichtigt werden.

Fest steht: Kaum ein anderes Ferienland bietet derzeit eine vergleichbare Mischung aus Traumstränden, kulinarischen Erlebnissen und moderaten Preisen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.