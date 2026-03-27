Gastro-Star Anne-Sophie Pic erhält keinen neuen Vertrag im Beau-Rivage Palace in Lausanne. Das Luxushotel trennt sich überraschend von der Rekord-Michelin-Chefin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Beau-Rivage Palace in Lausanne beendet Zusammenarbeit mit Starköchin Anne-Sophie Pic

Trotz Umbau 2024 und Preissenkung blieben mittags oft Tische leer

Starchefin serviert nach 17 Jahren letztmals am 31. Dezember 2026 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Mit dem hat niemand gerechnet: Das Beau-Rivage Palace in Lausanne kickt Starchefin Anne-Sophie Pic (56) aus ihrer Küche. Pic ist in der Gastroszene weltbekannt – keine Frau holte mehr Michelin-Sterne als sie. Das Restaurant im Luxushotel am Genfersee wurde zudem mit 18 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet. Jetzt wird der auslaufende Vertrag mit der Köchin nicht verlängert.

Die Vertragsverlängerung schien nur noch Formsache, wie das Gastro-Magazin «Gault- Millau» berichtet. Die Sandoz-Familie um den verstorbenen Bildhauer Édouard-Marcel Sandoz, Eigentümer des Beau-Rivage Palace, hatte das Lokal im Hotel erst gerade im Herbst 2024 extra nach den Wünschen von Anne-Sophie Pic umgebaut. Zudem schien die französische Starköchin in der Schweiz sehr glücklich. Am 31. Dezember 2026 wird sie nach 17 Jahren ein letztes Mal in der Küche stehen.

Preissenkung half nicht

So gross die Überraschung, so bedeckt hält sich das Luxushotel in der Begründung der ausbleibenden Vertragsverlängerung. Man blicke «mit Dankbarkeit» auf die vergangenen Jahre. Die wahren Hintergründe bleiben unbekannt. Möglich, dass die nicht ganz makellose Auslastung der Starchefin zum Verhängnis wurde. Vor allem mittags kämpfte das Restaurant immer wieder mit leeren Tischen. Auch eine Preissenkung des Business-Zmittags von 160 auf 120 Franken konnte das Problem nicht lösen.

Das Fünf-Sterne-Hotel im Lausanner Quartier Ouchy mit 168 Zimmern und 34 Suiten ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Strippenzieher am Herd. Gemäss «Gault-Millau» will der Betrieb sein Top-Lokal nicht mehr an einen Starchef aus dem Ausland abgeben, sondern einen Koch, der fix zum Hotel gehört.

Viel los in der Spitzengastro

Die Nachricht reiht sich in eine dynamische Zeit in der Spitzengastronomie ein. Immer wieder kommt es zu Trennungen oder sogar Schliessungen. So auch im Luxus-Resort Appenzeller Huus in Gonten AI. Besitzer Jan Schoch (46) richtet die Küche neu aus und hat einen Nachfolger für Chef Carsten Kypke verpflichtet. Dieser hatte erst im November angefangen. Ein weiteres Beispiel: Ende Januar musste «The Dining Room» in Cham ZG für immer schliessen. Höhere Mieten wurden dem erfolgreichsten Zuger Lokal zum Verhängnis.