Seit 30 Jahren bewirten Daniel Moser und Kathrin Oppliger den Landgasthof Hirschen in Kaltacker. Bald ist altersbedingt Schluss. Das beliebte Ausflugsziel steht zum Verkauf – und bietet spannende Perspektiven.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Landgasthof Hirschen in Kaltacker BE wird nach 30 Jahren verkauft

Zusätzlich zu Gastroräumen gehören Loftwohnungen und Baulandreserven zum Angebot

Der Gasthof bietet Platz für 100 Gäste und ist seit Jahrhunderten etabliert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Der traditionsreiche Landgasthof Hirschen in Kaltacker ob Heimiswil BE ist ein idyllisches Gastro-Lokal auf dem Land. Das Restaurant ist bei Einheimischen genauso beliebt wie bei Ausflüglern. Seit 30 Jahren bewirten Daniel Moser und Kathrin Oppliger in vierter Generation ihre Gäste. Jetzt suchen die langjährigen Wirte eine altersbedingte Nachfolgelösung für das Restaurant im Emmental und bieten die Liegenschaft zum Verkauf an, wie die «Berner Zeitung» zuerst berichtet hat.

Als Blick das Wirtepaar am Telefon hat, bleibt nicht viel Zeit. Sie stecken in den Vorbereitungen für den Zmittagsservice – bei strahlend blauem Himmel sind viele Gäste vorprogrammiert. «Mit dem Verkauf geht ein Lebensabschnitt von uns zu Ende», erklärt Moser. «Auf der anderen Seite ist es aber ein absehbarer Schritt. Wir haben immer gesagt, wenn ich ein Sechsi vornedran habe, schauen wir uns für eine Nachfolgelösung um.»

«Kein Müssen»

Stress verspüren die beiden dabei keinen. «Es ist ja kein Müssen, sondern einfach ein Planungsschritt», so Wirt Moser. Alles rund um das Restaurant habe man immer vorsichtig und längerfristig vorbereitet. «Wir denken an einen Zeitrahmen von drei bis fünf Jahren.»

Der zukünftige Eigentümer des «Hirschen» kann von dessen Lage profitieren. Rund zehn Autominuten von Burgdorf BE entfernt, bietet der Landgasthof einen Ausblick über das ländliche Emmental bis hin zum Jura. Neben den Gastroräumen mit Gaststube, Säli, Sitzungszimmer und Weinkeller als Eventlocation lädt die sonnige Terrasse zum Verweilen ein. Insgesamt hat es Platz für 100 Gäste.

Bauland inbegriffen

Zum Verkaufsobjekt gehören aber auch die Wirte- und zwei Loftwohnungen sowie zusätzliche Baulandreserven. Spannende Perspektiven also. Wie in der Annonce ersichtlich ist, sind unter anderem ein Showroom, eine Manufaktur, weitere Wohnungen oder sogar ein Einfamilienhaus realisierbar. Auf welchen Preis das Wirtepaar abzielt, verrät Moser nicht: «Wir werden das mit Interessenten genau anschauen.»

Der Landgasthof Hirschen ist im Emmental stark verwurzelt. Seit mehreren Hundert Jahren gibt es hier Speis und Trank. Und das wird auch in den nächsten Wochen so bleiben. Bis die Wirte Moser und Oppliger einen neuen Eigentümer gefunden haben, führen sie das Restaurant wie gewohnt weiter.