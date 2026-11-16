Nach einem Hackerangriff warnt die Schweizer Reisekasse ihre Kunden vor betrügerischen Nachrichten per Whatsapp, SMS und E-Mail. Sie enthalten konkrete Buchungen und persönliche Angaben oder Reisedaten. Über 8000 Kunden sind betroffen. Reka setzt einen Krisenstab ein.

Darum gehts Reka warnt vor Betrugsnachrichten, die teils korrekte Angaben zu Ferienbuchungen enthalten

Die Genossenschaft rät, keine Links anzuklicken und keine Zahlungsdaten im Netz einzugeben

Auch Zermatt Tourismus meldet einen Angriff, betroffen sein könnten Gäste- und Gutscheindaten

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die Reka wurde gehackt! Wer kürzlich bei der Schweizer Reisekasse Ferien gebucht hat, der muss speziell auf der Hut sein. «Aktuell erhalten Kundinnen und Kunden von Reka-Ferien betrügerische Nachrichten auf Whatsapp, SMS oder E-Mail, die Bezug auf ihre Ferienbuchung nehmen», warnt die Genossenschaft mit Sitz in Bern auf ihrer Homepage. «Inside Paradeplatz» hat zuerst über den Fall berichtet.

Die Reka rät eindringlich: «Bitte klicken Sie nicht auf Links in verdächtigen Nachrichten und geben Sie keine persönlichen Daten oder Zahlungsinformationen ein.» Man nehme den Vorfall «sehr ernst» und kläre die Hintergründe «mit hoher Priorität» ab, sagt ein Sprecher zu Blick. «Wie sich die Täterschaft Zugang zu den geschützten Kundendaten verschaffen konnte, wird derzeit mit externen Sicherheitsexperten untersucht», sagt er.

Umgehend Krisenstab eingesetzt

«Wir haben umgehend einen Krisenstab eingesetzt», so der Sprecher weiter. Man habe externe Sicherheitsexperten beigezogen und Massnahmen zur Eindämmung der betrügerischen Aktivitäten eingeleitet. «Wir haben 8200 Kundinnen und Kunden vorsorglich per Mail informiert.»

Ganz wichtig: «Keine verdächtigen Links anklicken oder Daten eingeben. Wer Zahlungsinformationen preisgegeben hat, sollte sofort seinen Kartenherausgeber kontaktieren», rät der Reka-Sprecher. Bestehende Buchungen bleiben gültig. Immerhin: Aktuell gebe es keine Hinweise darauf, dass auch das Reka-Geldsystem mit den Reka-Checks und den Zahlungskarten betroffen ist.

Auch Zermatt Tourismus warnt

Derzeit häufen sich solche Attacken. Zuletzt hat Zermatt Tourismus Kunden vor einem Angriff gewarnt. Hacker haben am 5. November einen Webserver des österreichischen Gutscheinanbieters Incert geknackt. Dieser betreibt den Onlineshop für Erlebnis- und Wertgutscheine von Zermatt Tourismus. Die Angreifer kopierten Daten vom Server. Darunter könnten Namen, Geburtsdaten, Adressen, Telefonnummern und sogar Gutscheincodes von Zermatter Gästen sein.

Wie viele Personen betroffen sind, ist unklar. Kreditkartendaten sollen sicher sein. Auch die Gutscheine bleiben gültig. Zermatt Tourismus warnt allerdings vor raffinierten Betrugsversuchen per E-Mail oder Telefon. Besonders perfid: Die Kriminellen könnten mit Informationen über echte Gutscheinkäufe Vertrauen erschleichen. Bislang ist kein Datenmissbrauch bekannt. Die Ermittlungen laufen.