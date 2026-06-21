Die hohen Temperaturen locken die Schweizerinnen und Schweizer in die Freibäder. Höchste Zeit für den jährlichen Glace-Check. Blick hat an den Badi-Kiosks nachgefragt, wie teuer die Glaces dieses Jahr sind.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Temperaturen steigen auf über 30 Grad, Freibäder erwarten viele Gäste

Rakete-Glace bleibt günstig mit durchschnittlich 1,85 Franken

Badi-Kiosks verlangen 50 Rappen Aufpreis gegenüber Supermärkten

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Eine Hitzewelle rollt gerade über die Schweiz. Das Thermometer klettert dieses Wochenende auf bis zu 38 Grad. Für viele heisst es darum: Ab in die Badi! Neben dem Sprung ins kühle Wasser gehört zum Freibadbesuch auch die Glace am Kiosk. Doch diese wird immer teuer – oder?

Am Glacepreis lässt sich die Teuerung über die Jahre besonders gut verfolgen. Viele wissen noch, wie viel ihre Lieblingsglace in der Kindheit gekostet hat. Einst gab es die Kult-Wasserglace Rakete für 30 Rappen. Aber wie viel muss man heutzutage für eine Glace am Badi-Kiosk hinblättern? Blick hat in den Freibädern nachgefragt, wie viel die Glace-Klassiker dieses Jahr kosten.

Stabile Preise

Am günstigsten ist nach wie vor der absolute Klassiker: die Rakete. Sie gibt es in den angefragten Badis für durchschnittlich 1.85 Franken. Teurer sind Pralinato und Erdbeer-Cornet. Sie kosten 3.30 respektive 3.90 Franken. Am teuersten ist mit 4.15 Franken das Magnum. Die zu Unilever gehörende Glacesorte ist zudem in den vergangenen Jahren geschrumpft.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wie sieht das im Vergleich zu 2025 aus? Vergangenen Sommer beklagten sich die Betreiber der Badi-Kioske noch über stark gestiegene Einkaufspreise. Grund dafür waren unter anderem die explodierenden Kakaopreise. In der Folge stiegen auch die Glacepreise in den Freibädern um rund 20 Rappen pro Stück. Diese Entwicklung hat sich nicht weiter fortgesetzt. Die Preise für Rakete, Cornet und Magnum sind im Vergleich zum Vorjahr praktisch gleich geblieben. Gute Nachrichten für Glacefreunde.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bleibt noch der Vergleich mit den Supermärkten: Durchschnittlich kostet eine Glace im Freibad rund 50 Rappen mehr als bei Migros und Coop. Etwas grösser ist der Unterschied bei der Magnum-Glace. Bei Coop ist sie rund 80 Rappen billiger als im Freibad. Wer also sparen will, kauft die Glace im Supermarkt und nimmt sie mit in die Badi. Bei den aktuellen Temperaturen muss man sich aber beeilen, sonst ist sie bereits weggeschmolzen.