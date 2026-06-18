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Ernährung in der Sommerhitze
Ist es schädlich, wenn Kinder jeden Tag Glace essen?

Die Hitze schlägt uns auf den Magen. Stéphanie Bieler, Fachexpertin der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE erklärt im Interview, worauf Eltern bei der Kinderernärung an heissen Sommertagen achten müssen.
Publiziert: vor 45 Minuten
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Ein Eis am Tag ist völlig in Ordnung, sagt Ernährungsexpertin Stéphanie Bieler.
Foto: Getty Images/Westend61

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kinder verlieren bei Hitze oft Appetit, wichtig ist genug Trinken
  • Frucht-lastige Ernährung an Hitzetagen unproblematisch, generell aber ausgewogene Ernährung nötig
  • 1-2 Liter Flüssigkeit täglich empfohlen, mehr bei starkem Schwitzen oder Krankheit
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Schweizer Illustrierte

Frau Bieler, müssen wir uns Sorgen machen, wenn die Kinder bei Hitze keinen Appetit haben? Nein. Uns Erwachsenen geht es ja bei Hitze oft auch nicht viel anders. Wichtig ist, dass ausreichend getrunken wird.

Wenn Kinder nur noch Lust auf Frisches haben: Kann man auch zu viele Früchte essen? Eine langfristig einseitige Ernährung wäre sicherlich ungünstig. Dabei wäre das Problem weniger, dass zu viele Früchte gegessen werden, sondern viel mehr, dass andere Lebensmittel zu kurz kämen. Wenn an ein paar Hitzetagen die Ernährung eher Frucht-lastig ist, ist das sicherlich kein Problem. Denn im Grossen und Ganzen liegt der Konsum von Früchten und Gemüsen eher unter den Empfehlungen.

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Ist ein Eis jeden Tag noch vertretbar? Falls nicht, wieso? Aber ja doch. Glace und andere Süssigkeiten zählen zu der obersten Pyramidenstufe der Schweizer Lebensmittelpyramide, wo die Empfehlung lautet: «Mit Mass geniessen». Das heisst, im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung haben auch Süssigkeiten ihren Platz. Wir empfehlen maximal eine Portion Süsses pro Tag.

Gibt es Lebensmittel, die den Körper kühlen? Mir ist bekannt, dass in der ayurvedischen Ernährungslehre oder auch jener der traditionell chinesischen Medizin von kühlenden Lebensmitteln gesprochen wird. In der «schulmedizinischen» Ernährungslehre kennen wir keine kühlenden Lebensmittel.

Gibt es Lebensmittel, die man bei Hitze eher meiden sollte? Mir ist nichts bekannt.

Wie erhöht sich der Flüssigkeitsbedarf bei grosser Sommerhitze? Das lässt sich so pauschal nicht beantworten, denn da spielen verschiedene Faktoren mit rein. Deshalb ist die Empfehlung auch eher vage formuliert: Für gesunde Erwachsene wird eine Trinkmenge von 1-2 Litern pro Tag empfohlen, bei grösseren Flüssigkeitsverlusten wie starkes Schwitzen (Sport, Sommer etc.), Krankheit (Durchfall, Erbrechen) erhöht sich die Menge entsprechend. Ein gutes Mass für eine ausreichende Trinkmenge ist übrigens die Farbe des Urins: Dieser sollte hellgelb sein. Dunkler, stark konzentrierter Urin deutet auf eine zu geringe Trinkmenge hin.

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