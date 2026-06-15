Nächste Hitzewelle rollt auf die Schweiz zu

Ab Mittwoch trifft die nächste Hitzewelle die Schweiz. Experten erwarten bis 38 Grad in Basel, womit der Junirekord von 1947 fallen könnte. Perfektes Wetter für Glace und ein kühles Bad.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz erwartet ab Mittwoch Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 38 Grad

Junirekord von 36,9 Grad aus Basel-Binningen 1947 könnte gebrochen werden

Meteonews prognostiziert für die Woche bis zu 35 Grad, Montag 38 Grad

Mattia Jutzeler Redaktor News

Nach einer kurzen Abkühlung steht der Schweiz die nächste Hitzewelle bevor. Ab Mittwoch könnten an gewissen Orten sogar die Temperaturrekorde für den Juni geknackt werden.

Zunächst beginnt die Woche jedoch deutlich milder. Die Mehrheit der Schweiz darf sich am Montag über strahlenden Sonnenschein und angenehme Temperaturen von rund 25 Grad freuen. Nur im Bündnerland und in Teilen des Tessins muss laut Meteonews mit dichteren Wolken gerechnet werden.

Am Dienstag klettern die Temperaturen bereits etwas. Die 30-Grad-Marke dürfte jedoch noch nicht geknackt werden. Es erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken weiter, in den Alpen sind dazu einzelne Regengüsse zu erwarten.

Bis zu 38 Grad in Basel

Am Mittwoch kommt die Hitzewelle dann endgültig in der Schweiz an. Für die restliche Woche erwarten die Experten von Meteonews zwischen 31 und 35 Grad. im ganzen Land. Gegen Ende der Woche liegen lokal auch über 35 Grad drin.

Der absolute Junirekord von 36,9 Grad in Basel-Binningen vom 27. Juni 1947 könnte sogar übertroffen werden. Einige Wettermodelle prophezeien für Basel satte 38 Grad am kommenden Montag. Die meisten Modelle gehen aber von 36-37 Grad Maximaltemperatur aus. Auch am Flughafen Zürich und in Lugano könnten die bisherigen Rekorde geknackt werden. Perfektes Wetter also für eine Kugel Glace und einen Sprung ins kühle Nass.

Während der Hitzewelle bleibt es in der Schweiz meist trocken. Ab Donnerstag sind in den Alpen vereinzelte Regengüsse und Gewitter zu erwarten. Am Freitag muss dann in der zweiten Tageshälfte vor allem in der Westschweiz mit kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden.