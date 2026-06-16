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Ausgerechnet in der exklusiven Swiss-Ankunftslounge versagte am Dienstag die Technik, und ahnungslose Passagiere mussten bibbern. Es floss kein warmes, sondern nur eiskaltes Wasser.

Die Airline spricht von technischen Problemen: «Es trifft zu, dass in der Swiss Arrival Lounge aufgrund einer technischen Störung zeitweise kein Warmwasser für die Duschen zur Verfügung stand.» Ursache sei eine defekte Pumpe in der Warmwasseraufbereitung gewesen.

Dusche zu kalt, Cappuccino zu heiss

Die Techniker hätten umgehend reagiert – allerdings war das Problem nicht schnell zu beheben. «Das defekte Bauteil wird so rasch wie möglich ersetzt», teilt Swiss mit. Bereits am Mittwoch soll es wieder warmes Wasser geben. Zutritt zur Ankunftslounge haben Vielflieger und Business-Class-Passagiere. Sie können hier frühstücken, sich frisch machen – und normalerweise auch warm duschen.

Die Lounge ist unter Vielfliegern beliebt und zugleich umstritten. Der Cappuccino beispielsweise wird seit längerer Zeit zu heiss serviert, die Swiss bekommt seit über einem Jahr das Problem nicht in den Griff. Am Dienstag kam es zu einer kuriosen Situation: Während die Techniker die kalten Duschen reparierten, fand zeitgleich eine Kaffeeschulung wegen des zu heissen Cappuccinos statt. Zu kalt, zu heiss – die Swiss ist auf der Suche nach der richtigen Temperatur.

«Wir bedauern die Unannehmlichkeiten»

Die Airline betont: «Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten aufrichtig. Uns ist bewusst, dass es für die betroffenen Passagiere sehr unangenehm war, wenn während des Duschens lediglich kaltes Wasser zur Verfügung stand.» Oder wenn der Cappuccino zu heiss ist.