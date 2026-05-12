Schweizer Krankenkassen bekommen bei ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis schlechte Noten. Besonders zwei grosse Player aus der Romandie schneiden bei einer Umfrage des Vergleichsdienstes Moneyland unterdurchschnittlich ab. Wie schneidet deine Krankenkasse ab?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 2027 werden Krankenkassenprämien in der Schweiz voraussichtlich um 3,7 Prozent steigen

Groupe Mutuel und Assura schneiden beim Preis-Leistungs-Verhältnis am schlechtesten ab

Gesamtzufriedenheit der Versicherten liegt bei 7,8 von 10 Punkten

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Nach den kräftigen Prämienanstiegen der letzten Jahre dürfte es für Schweizer Versicherte im nächsten Jahr wohl eine kleine Verschnaufpause geben: Gemäss einer ersten Prognose dürfte sich die Grundversicherung der Krankenkassen 2027 um durchschnittliche 3,7 Prozent verteuern – ein Schritt «weiter in Richtung Kostenwahrheit», heisst es vom Internetvergleichsdienst Comparis, der die Studie in Auftrag gegeben hat.

Dies dürfte zumindest bei einem Punkt Abhilfe schaffen, den viele Versicherte besonders kritisch sehen: das Preis-Leistungs-Verhältnis ihrer Kasse. Bei diesem schneiden die grossen hiesigen Player nicht gut ab, wie eine neue Analyse des Vergleichsdienstes Moneyland zeigt. Heisst: Für viele sind die Prämien zu hoch.

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Eines vorneweg: Herr und Frau Schweizer sind mit ihrer Krankenversicherung grundsätzlich zufrieden. Die Gesamtzufriedenheit liegt bei 7,8 von 10 Punkten. Über alles gesehen geben die 1500 Befragten ihrer Krankenkasse damit die Note «gut».

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Assura und Groupe Mutuel performen unter dem Schnitt

«Doch die Prämienerhöhungen schlagen sich an anderer Stelle in der Umfrage nieder», heisst es in der Analyse. Das Preis-Leistungs-Verhältnis schneidet mit einer durchschnittlichen Punktezahl von 6,9 «mit Abstand am schlechtesten ab». Am unzufriedensten sind Versicherte demnach mit dem Verhältnis bei der Groupe Mutuel. Die Gruppe mit Sitz in Martigny VS erhält von den Befragten insgesamt 7,4 Punkte. Ebenfalls unterdurchschnittlich schneidet ein weiterer Versicherer in der französischsprachigen Schweiz ab: Die Waadtländer Assura liegt mit 7,2 Punkten auf dem letzten Platz.

KPT, CSS, Atupri, Concordia und Visana liegen derweil im Mittelfeld. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Resultate zeigt aber: Mit den Prämien und der angebotenen Leistung sind auch die Versicherten bei CSS und Concordia nicht gänzlich zufrieden. Die beiden Krankenkassen erhalten mit 6,8 Punkten für das Preis-Leistungs-Verhältnis nur eine leicht bessere Bewertung als die beiden Schlusslichter Assura und Groupe Mutuel (6,7 und 6,5 Punkte).

Gleich vier Anbieter teilen sich bei der Gesamtauswertung den Spitzenplatz: Helsana, ÖKK, Sanitas und die Swica-Gruppe erhalten allesamt je 8 Punkte, was der Note «sehr gut» entspricht. Die Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Erreichbarkeit der Kassen kommen mit 7,9 und 7,8 Punkten gut weg. Deutlich unter dem Schnitt liegen auch hier Assura und Groupe Mutuel.