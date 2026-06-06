Wer am Flughafen Zürich parkiert, braucht derzeit starke Nerven. Besucher klagen über lange Wartezeiten vor den Liften. Einige standen über mehrere Minuten vor verschlossenen Türen. Beim Flughafen sind deshalb mehrere Beschwerden eingegangen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Flughafen Zürich werden die Lifte in zwei Parkhäusern auf ein neues System umgestellt

Deshalb sind derzeit in einem der beiden Parkings nur sechs von acht Liften in Betrieb

Das neue System sorgte für längere Wartezeiten, ganz zum Frust einiger Besucher

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Am Flughafen Zürich sorgen derzeit lange Wartezeiten für Ärger. Aber nicht etwa bei der Sicherheitskontrolle, wie manche jetzt meinen würden. Der Frust beginnt schon früher, nämlich im Parkhaus.

Seit Anfang Mai werden zwei der insgesamt vier Parkhäuser am Airport in Kloten ZH auf ein neues Steuerungssystem umgestellt. Beim sogenannten «Zielrufsystem» drückt man die gewünschte Etage nicht mehr im Lift, sondern bereits vor dem Betreten. Das Ziel: Nervige Zwischenstopps werden verhindert, der Lift befördert einen dadurch effizienter von A nach B. Doch das Gegenteil ist der Fall, wie die «NZZ» berichtet.

«Überlebensparcours zwischen Treppenhaus und Parkdeck»

Mehrere verärgerte Flughafenbesucherinnen und -besucher meldeten sich demnach bei der Zeitung. Sie standen teils minutenlang vor verschlossenen Lifttüren. Einige stiegen auf das Treppenhaus um, in der Hoffnung, dass es schneller geht – bei den hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Woche wird das jedoch schnell zur Tortur. Oder zu einem «Überlebensparcours zwischen Treppenhaus und Parkdeck», wie es die Zeitung ausdrückt.

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Im Mai seien diesbezüglich 15 Beschwerden beim Flughafen eingegangen, sagt eine Sprecherin auf Anfrage von Blick. Da sich die Umstellung in den letzten Jahren im Parkhaus P1 und im weiter entfernten P6 bewährt habe, werden nun auch die Parkhäuser P2 und P3 umgerüstet. Diese machen zusammen über 70 Prozent der direkt am Terminal liegenden Parkmöglichkeiten aus.

«Akute Situation» wegen eingeschränkten Betriebs

Die Sprecherin erklärt, dass es sich bei den ungewöhnlich langen Wartezeiten um eine «akute Situation von vor ein paar Wochen» gehandelt haben muss. Denn: «Aufgrund der Umrüstung ist die Gesamtkapazität der Lifte reduziert.» So fahren im P3 derzeit nur sechs von insgesamt acht Liften. Nächste Woche werde aber wieder Normalbetrieb herrschen. «In Kombination mit einem hohen Passagieraufkommen und vielen Besuchenden an den vergangenen Wochenenden hat das leider zu längeren Wartezeiten bei den Liften im Parkhaus P3 geführt.» Man bedauere dies sehr, die Situation habe sich seither aber verbessert, so die Sprecherin.

Lange Wartezeiten sind nicht das einzige, das Autofahrern am Flughafen Zürich sauer aufstösst: Vergangenes Jahr verdoppelte der Airport die Kosten für die Kurzzeitparkplätze vor der Ankunftshalle. Seither kostet die erste Stunde 57 Franken, jede weitere Minute schlägt mit 1 Franken zu Buche. Damit will der Flughafen vermeiden, dass der Bereich zu lange von einem Fahrzeug blockiert wird. Zum Vergleich: Am Flughafen Frankfurt bezahlt man in der «Premium»-Kurzhaltezone rund 34 Franken pro Stunde. Am Wiener Flughafen sind es 5.60 Franken, am Londoner Heathrow 22 Franken, in Amsterdam-Shiphol rund 7 Franken und am Pariser Charles-de-Gaulle 9 Franken.