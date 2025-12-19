In der Winterdestination Sarn Heinzenberg liegt noch zu wenig Schnee für eine gute Piste. Anlässlich der Eröffnung posten die Verantwortlichen einen Beitrag auf Instagram – ohne weisse Pisten dafür mit Palmen.

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Den Schweizer Skigebieten fehlt der Schnee. In fast allen Destinationen, auch in solchen in höheren Lagen, sind nicht alle Pisten befahrbar. Mit künstlichen Beschneiungsanlagen können die Schneesportgebiete dem Problem zwar entgegenwirken – aber eben nur bedingt. Denn oftmals waren die Temperaturen in den letzten Tagen zu hoch fürs Beschneien.

Das kleine Skigebiet Sarn Heinzenberg im tiefen Bündnerland oberhalb von Thusis nimmt die unangenehme Situation mit Humor. Am Samstag startet die Destination in die Saison. Anlässlich der Eröffnung posten die Verantwortlichen einen Beitrag in den sozialen Medien. «Die Sesselbahn ist offen, der Skilift und die Schlittelbahn bleiben wegen Schneemangels und den heissen Temperaturen geschlossen», schreiben sie. Angehängt ein KI-Foto – anstatt weisse Pisten sind in der Region aber grüne Wiesen und Palmen zu sehen.

Traktoren schaden Untergrund

Ein Blick auf die Webcam zeigt: Palmen sind im Skigebiet mit vier Anlagen und bis zu 20 Pistenkilometern noch keine gewachsen, genügend Schnee für eine Skipiste liegt allerdings nicht. Die zuständige Tourismusorganisation Viamala erklärt im Gespräch mit Blick, dass es auch für die Schlittelpiste noch nicht reiche. «Die Traktoren würden bei der Präparierung aufgrund der hohen Temperaturen einen grossen Schaden anrichten.» Bis der Skispass also in Sarn Heinzenberg beginnt, müssen sich Wintersportler noch gedulden.