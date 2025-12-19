DE
FR
Abonnieren

Palmen statt Piste
Bündner Skigebiet nimmt Schneemangel mit Humor

In der Winterdestination Sarn Heinzenberg liegt noch zu wenig Schnee für eine gute Piste. Anlässlich der Eröffnung posten die Verantwortlichen einen Beitrag auf Instagram – ohne weisse Pisten dafür mit Palmen.
Publiziert: vor 13 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Kommentieren
1/10
Der Heinzenberg oberhalb von Thusis GR ist vom Schneemangel betroffen.
Foto: Webcam Sarn Heinzenberg

Darum gehts

  • Sarn Heinzenberg postet lustiges KI-Bild in sozialen Medien
  • Skigebiet hat 4 Anlagen und bis zu 20 Pistenkilometer
  • Schlittelpiste ist ebenfalls noch geschlossen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_249.JPG
Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Den Schweizer Skigebieten fehlt der Schnee. In fast allen Destinationen, auch in solchen in höheren Lagen, sind nicht alle Pisten befahrbar. Mit künstlichen Beschneiungsanlagen können die Schneesportgebiete dem Problem zwar entgegenwirken – aber eben nur bedingt. Denn oftmals waren die Temperaturen in den letzten Tagen zu hoch fürs Beschneien.

Das kleine Skigebiet Sarn Heinzenberg im tiefen Bündnerland oberhalb von Thusis nimmt die unangenehme Situation mit Humor. Am Samstag startet die Destination in die Saison. Anlässlich der Eröffnung posten die Verantwortlichen einen Beitrag in den sozialen Medien. «Die Sesselbahn ist offen, der Skilift und die Schlittelbahn bleiben wegen Schneemangels und den heissen Temperaturen geschlossen», schreiben sie. Angehängt ein KI-Foto – anstatt weisse Pisten sind in der Region aber grüne Wiesen und Palmen zu sehen. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Traktoren schaden Untergrund

Ein Blick auf die Webcam zeigt: Palmen sind im Skigebiet mit vier Anlagen und bis zu 20 Pistenkilometern noch keine gewachsen, genügend Schnee für eine Skipiste liegt allerdings nicht. Die zuständige Tourismusorganisation Viamala erklärt im Gespräch mit Blick, dass es auch für die Schlittelpiste noch nicht reiche. «Die Traktoren würden bei der Präparierung aufgrund der hohen Temperaturen einen grossen Schaden anrichten.» Bis der Skispass also in Sarn Heinzenberg beginnt, müssen sich Wintersportler noch gedulden.

Mehr zur Skisaison
Das billigste Skigebiet Europas lockt mit Tiefst-Preisen
Mit Video
Skipass 30 Fr, Bier 90 Rappen
Das billigste Skigebiet Europas lockt mit Tiefst-Preisen
Kriege ich bei Mega-Chaos auf der Piste mein Geld zurück?
Mit Video
Kriege ich mein Geld zurück?
Bei Schneemangel kommts zum Mega-Chaos!
Amis stürmen in Crans-Montana die Pisten – Hoteliers jubeln
Plus 74 Prozent!
Amis stürmen in Crans-Montana die Pisten – Hoteliers jubeln
Kommt jetzt die Zutrittsbeschränkung in den Skigebieten?
Mit Video
Dort wo es Schnee hat
Kommt jetzt die Zutrittsbeschränkung in den Skigebieten?
So viel zahlen Familien für eine Woche Skiferien in der Schweiz
Grosse Auswertung
Von 3399 bis 11'787 Franken
So viel zahlen Familien für eine Woche Skiferien
Immobilientycoon baut in Gstaad teuerstes Ski-Chalet der Welt
1,16 Millionen Miete pro Monat
Immo-Tycoon baut in Gstaad (BE) teuerstes Ski-Chalet der Welt
Viele Pisten bleiben wegen Schneemangel zu – Preise trotzdem hoch
Voting
Grosse Auswertung zeigt
Viele Pisten wegen Schneemangel zu – trotzdem kein Rabatt
Ältestem Skilift der Ostschweiz droht das Aus
Betrieb in Urnäsch AR
Ältestem Skilift der Ostschweiz droht das Aus
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen