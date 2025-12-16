In Crans-Montana VS reibt man sich die Hände! Die Übernahme der Bahnen durch den US-Skiliftkonzern Vail Resorts zahlt sich aus. Die Übernachtungen von Gästen aus Nordamerika steigen um 74 Prozent. Amis sind schon die drittwichtigste Gästegruppe im Walliser Skiort.

74 Prozent mehr US-Übernachtungen

Crans-Montana VS erlebt dank Vail Resorts einen zünftigen Aufschwung. Nachdem der US-Skigebietsgigant die Bergbahnen im Mai 2024 übernommen hat, waren die Erwartungen im Walliser Skiort gross. Weil vergangene Saison erstmals der Epic Pass gültig war, erhofften sich die Hoteliers neue Gäste aus Übersee. Zu Recht, wie sich jetzt zeigt. Denn die Übernachtungen von Gästen aus Nordamerika steigen stark, wie der «Walliser Bote» berichtet.

13’500 Hotelübernachtungen von Amerikanerinnen und Amerikanern wurden zwischen November 2024 und Oktober 2025 gezählt. Das sind 74 Prozent mehr als im Vorjahr. Ihr Anteil stieg innert eines Jahres von drei auf fünf Prozent aller Übernachtungen. Nur Schweizer (59 Prozent) und Franzosen (7 Prozent) generieren noch mehr Übernachtungen in den Hotels.

Tageskarte bis 250 Franken teuer

Viele US-Gäste werden über den Preis für den Plausch im Schnee zu Wallis-Fans. Denn: In den USA kosten Tageskarten teils bis zu 250 Franken. Da wird selbst ein Flug in die Schweiz attraktiv. Hinzu kommen Schneesicherheit, das beeindruckende Alpenpanorama und die authentische Berggastronomie, die laut Experten bei Amerikanern besonders gut ankommt.

Zufrieden gibt man sich in Crans-Montana aber längst noch nicht. Die Ambitionen sind gross: Bis 2027, wenn in Crans-Montana die Ski-WM stattfindet, sollen 12 Prozent der Hotelübernachtungen von Nordamerikanern stammen. Rückenwind liefert der Epic Pass, der seit der Saison 2024/25 auch in Crans-Montana gilt und US-Skifahrern Zugang zu über 80 Gebieten weltweit bietet. Zudem will Vail in fünf Jahren 30 Millionen Franken investieren – etwa in eine leistungsfähigere Beschneiung.