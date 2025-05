1/6 Mike Goar beim Medienbesuch im März in Andermatt. Foto: STEFAN BOHRER

Darum gehts Mike Goar kehrt in die USA zurück, bleibt aber Ansprechperson fürs Schweiz-Geschäft

Goar wird weiterhin für strategische Entwicklung und Behördenbeziehungen in Europa zuständig sein

Goar verfügt über 45 Jahre Erfahrung in der Wintersportbranche und 12 Jahre bei Vail Resorts

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Mike Goar (67), Schweiz-Chef von Vail Resorts, kehrt in die USA zurück. Das gibt der US-Skiresortbetreiber am Montag bekannt. Goar wird ab dem 1. November eine Beraterfunktion übernehmen.

Goar zog im Herbst 2022 in die Schweiz, um für Vail Resorts das Skigebiet in Andermatt UR zu führen. Der US-Riese hatte Monate zuvor mit der Übernahme des ersten Skigebiets in Europa für Schlagzeilen gesorgt. Nachdem Vail auch die Bergbahnen in Crans-Montana VS kaufte, stieg Goar zum Chef für das Schweiz-Geschäft von Vail auf. Er hat die Integration der beiden Resorts vorangetrieben und war für die weiteren Expansionspläne in Europa zuständig.

Goar bleibt Ansprechsperson fürs Schweiz-Geschäft

Nun wird Goar, der mit seiner Frau in Andermatt wohnt, wieder zurück nach Utah (USA) ziehen. Sie hätten das Haus in Utah behalten und würden nach der Zeit in der Schweiz dorthin zurückkehren, erzählte Goar noch im März bei einem Besuch von Blick in Andermatt. Auch seine Kinder leben alle in Utah. Im März liess sich Goar auf die Frage, wie lange er der Schweiz noch erhalten bliebt, noch nicht in die Karten blicken.

Goar verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Wintersportbranche. Für Vail Resorts ist er seit zwölf Jahren tätig.

Ganz weg vom Schweiz-Geschäft wird der US-Amerikaner aber nicht sein, wie Vail Resorts mitteilt: «In seiner neuen Funktion wird Mike viele seiner bisherigen Aufgaben weiterhin wahrnehmen, wird jedoch in die USA zurückkehren und sich aus bestimmten operativen Aufgaben der Resorts zurückziehen.»

In Andermatt-Sedrun lenkt wie bis anhin Geschäftsführer Igi Zopp (58) die Geschicke. In Crans-Montana ist es Geschäftsführer Pete Petrovski (58). Man habe vollstes Vertrauen in die beiden. Mike Goar werde in seiner neuen Funktion direkt für die beiden Geschäftsführer zuständig sein und Präsident der Verwaltungsräte beider Bergbahnen bleiben.

Austausch mit anderen Destinationen

Goar wird sich weiterhin um die strategische Entwicklung und um die Beziehungen zu Gemeinden und Behörden in ganz Europa kümmern, schreibt Vail Resorts.

Vail zeigt sich mit der Entwicklung in Andermatt und Crans-Montana zufrieden: Man habe bereits deutliche Verbesserungen in den Bereichen Beschneiung, Gastronomie, Pistenqualität und in den Betriebsabläufen erreicht, teilt Vail Resorts mit. «Andermatt-Sedrun und Crans-Montana sind für zukünftiges Wachstum positioniert.» In Andermatt habe man jüngst mit dem Ersatz von zwei Sesselliften begonnen.