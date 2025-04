Donald Trumps Steuerpolitik und ihre Folgen verunsichern viele reiche Amerikaner. Sie bringen ihr Vermögen in die Schweiz – und damit in Sicherheit. Besonders begehrt sind luxuriöse Apartments in Andermatt UR. Die Verkäufe explodieren.

Darum gehts Amerikanischer Immobilien-Boom in Andermatt: Käufe verdoppeln sich seit Vorjahr

Politische Unsicherheit und Vail Resorts-Partnerschaft treiben US-Interesse an

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Andermatt UR erlebt einen Grossansturm von amerikanischen Immobilien-Käufern! Seit Anfang Jahr haben amerikanische Käuferinnen und Käufer Immobilien im Wert von 14,2 Millionen Franken erworben oder reserviert – das ist fast doppelt so viel wie im gesamten Vorjahr. Über 1260 Anfragen aus den USA gingen in den ersten Monaten ein, ein Drittel der Verkäufe erfolgte allein in der Woche vor Ostern, wie die «Financial Times» berichtet.

Grund für den Ami-Boom im Urner Resort von Investor Samih Sawiris (68) ist eine Mischung aus politischer Unsicherheit und wirtschaftlicher Vorsicht. Die von Donald Trump (78) verhängten Handelszölle haben die Finanzmärkte verunsichert. Das veranlasst viele Amerikaner dazu, ihr Vermögen in stabile Anlagen zu transferieren. Andermatt hat dabei einen grossen Vorteil: Auch Ausländer können im Reusstal wegen einer Ausnahmeregelung Immobilien kaufen.

Zwei Zimmer für 2,2 Millionen

Hinzu kommt: Die Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Vail Resorts, das seit 2022 eine Mehrheitsbeteiligung am Skigebiet hält, hat das Interesse amerikanischer Touristen zusätzlich geweckt. Viele von ihnen entdecken Andermatt als Wintersportort – und entscheiden sich kurzerhand zum Kauf einer Wohnung. Wie ein Käufer aus New York. Der Tech-Unternehmer in den Fünfzigern hat zusammen mit seinem Partner eine Zweizimmerwohnung gekauft – für 2,2 Millionen Franken. Zudem haben die beiden einen Teil ihres Vermögens in die Schweiz transferiert.

Die Geschäfte laufen also rund in Andermatt. Kein Wunder sind die Bewohnerinnen und Bewohner gut auf die amerikanischen Investoren von Vail Resort zu sprechen. Bei einem Besuch von Blick sagt zum Beispiel Urs Portmann (54), Inhaber Meyers Sporthaus: «Vail Resorts hat uns viele amerikanische Kunden beschert.» Ähnlich tönt es auch im Wallis. US-Riese Vail Resorts bringt frischen Wind nach Crans-Montana VS. Crans-Montana erlebt dank Vail Resorts einen Aufschwung, wie ein Augenschein von Blick gezeigt hat. Hoteliers berichten von steigenden US-Gästezahlen, während neue Luxusmarken und Hotelprojekte die Destination aufwerten.

«Ein klarer Ausreisser»

Doch wie nachhaltig ist die Entwicklung mit den US-Immobilienkäufen in Andermatt? «Der Anstieg der US-Nachfrage ist ein klarer Ausreisser», sagt ein Sprecher von Andermatt Swiss Alps zu SRF. Das Unternehmen baut und verkauft die luxuriösen Wohnungen. Die Entwicklungen in den USA sprechen aber für Andermatt. Der Sprecher freut sich: «Aus begeisterten Gästen kann sehr schnell ein Eigentümer oder eine Eigentümerin einer Immobilie werden.»