1/19 Samih Sawiris spricht an der Einweihung der neuen Einkaufsstrasse in Andermatt UR. Foto: Thomas Meier

Auf einen Blick Samih Sawiris eröffnet neue Einkaufsstrasse in Andermatt Reuss

Luxusgeschäfte und Gastronomiebetriebe locken

Über 1,5 Milliarden Franken investiert, rund 700 Appartements fertiggestellt

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Dieser Samstag ist für den ägyptischen Investor Samih Sawiris (67) ein ganz besonderer Tag. Sawiris hat in Andermatt UR in den vergangenen 20 Jahren über 1,5 Milliarden Franken investiert und mit Andermatt Reuss ein komplett neues Quartier aus dem Boden gestampft.

Am Samstagnachmittag konnte er im Quartier eine grosse Einkaufsstrasse eröffnen. Für ihn sei von Anfang an klar gewesen, dass die Furkastrasse «der wichtigste Teil des Projekts ist», sagt Sawiris zu den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern vor Ort. Er wollte nie nur Apartmenthäuser und Hotels bauen, «sondern den Ort auch mit Leben füllen», führt er aus.

Mit sieben neuen Retailgeschäften und drei neuen Gastronomiebetrieben lädt nun eine Fläche von 5000 Quadratmetern zum Flanieren, Kaffeetrinken, Essen oder Shoppen ein. Wer hier einkaufen will, muss ein dickes Portemonnaie mitbringen. Im Shop von Andermatt Swiss Watches gibts Luxusuhren und Schmuck, bei Tasoni bekannte Luxusmode für Damen und Herren. Bei Frauenschuh Bekleidung aus luxuriösen Materialien. Premium-Produkte, wohin das Auge reicht – und, wie für solche Läden üblich, oft ohne Preisschilder.

Firmen wollen Standort testen

Viele sind Pop-up-Stores, also Läden auf Zeit. Im Gespräch mit Betreiberinnen und Betreiber zeigt sich: Sie wollen in den nächsten Monaten sehen, wie gut das Geschäft läuft. Also, ob Andermatt genug Gäste für Luxusshopping wie in St. Moritz GR lockt. Für den Winter zeigen sie sich optimistisch. Doch für eine Dauermiete muss sich auch das Sommergeschäft lohnen. Einer, der bereits heute voll an das Quartier Reuss glaubt, ist der bekannte Bündner Sterne-Koch Andreas Caminada (47). Als Dauermieter hat in der Furkastrasse das Restaurant Igniv eröffnet. Er sei überzeugt davon, dass hier ein Ganzjahresbetrieb möglich sei, sagt er zu Blick.

Sawiris betont in seiner Ansprache, dass die Einkaufsstrasse nur eine Zwischenetappe ist. «Ich träume davon, hier im Quartier Reuss loszulaufen und über eine Verbindungsstrasse bis ins Dorf zu laufen.» Der alte und neue Teil von Andermatt sollen zusammenwachsen – auch mit neuen Bauprojekten. Und nicht wie heute völlig glanzlos über eine Unterführung, vorbei an der Kaserne, verbunden sein.

Der Bau von Appartements im Quartier Reuss schreitet ebenfalls voran. In den letzten Monaten wurden 89 neue Wohnungen fertiggestellt und an ihre neuen Eigentümer übergeben. Damit steigt die Zahl auf rund 700 Appartements.