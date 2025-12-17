Schweizer Pistenchefs bereiten die ausbleibenden Schneetage Sorgen. Zu Recht: Was passieren kann, wenn das weisse Pulver ausbleibt, zeigt sich jetzt in einer Ski-Hochburg in den Dolomiten. Statt Pistenspass gab es Mega-Schlangen, Skifahrer fordern ihr Geld zurück.

Im Val Gardena in den italienischen Dolomiten brach wegen Schneemangel Chaos an den Liften aus

«Ohne technische Beschneiung wäre es in diesem Winter schwierig», sagt Mario Gertschen (43) zu Blick. Er ist Geschäftsführer der Belalp Bahnen im Wallis. Und spricht aus, was vielen Skigebieten in der Alpenregion zunehmend zu schaffen macht: Es wird wärmer, Schneetage werden seltener, viele Pisten bleiben grün-braun, wenn kein Kunstschnee herbeigeschafft wird.

Auch diesen Winter erwarten Experten kaum Schnee: «Bis Weihnachten sind in den Alpen keine wirklich nennenswerten Schneemengen zu erwarten», sagt Yves Karrer (31) von Meteoschweiz auf Blick-Anfrage.

Das kann für die Destinationen verheerend werden, wie der Fall im Val Gardena (I) in den Südtiroler Dolomiten zeigt: Dort herrschte vergangenes Wochenende ein Mega-Chaos – wegen zu wenig Schnee.

Bis jetzt nur an sechs Tagen Temperaturen unter null

In der italienischen Skihochburg auf rund 2300 Metern Höhe tummelten sich am Samstag Tausende Skienthusiasten, die bei strahlendem Sonnenschein Kurven in den Schnee fahren wollten. Viele Pisten waren aufgrund des Schneemangels aber unbefahrbar. Künstliche Beschneiung? Kaum möglich, weil es schlichtweg zu warm war. «Bisher gab es in unseren Höhenlagen nur an etwa sechs Tagen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt», erklärte Marco Grigoletto, Regionalpräsident des Skiverbandes Anef, gegenüber dem italienischen Portal giornaletrentino.it.

Vor den offenen Liften bildeten sich riesige Schlangen, die Wartezeit betrug teilweise über eine Stunde. In den sozialen Medien kursieren dazu Fotos und Videos. User berichten von «stundenlangen Wartezeiten», einer «1.20-Stunden-Schlange» oder beschweren sich über den «Zirkus». Einige kündigen gar an, ihr Geld für die Skipässe zurückzufordern.

Skigebiet hat eine Schneegarantie

Damit dürften die frustrierten Schneesportler Erfolg haben. Denn das Skigebiet Val Gardena hat eine «100-prozentige Schneegarantie dank technisch programmierter Beschneiung», wie es auf der Website heisst. Neben dem Val Gardena versprechen viele Gletscherskigebiete in den Alpen durchgehend befahrbare Pisten.

Seit dieser Saison gilt das auch für das österreichischen Kitzbühel, das über keinen Gletscher verfügt. Bei zu wenig Schnee gibts Geld zurück. Es ist eine Premiere in den Alpen. Die Destination garantiert, dass vom 21. Dezember 2025 bis zum 14. März 2026 alle Pisten offen sind.

Und wie sieht es in der Schweiz aus? Für Skifahrerinnen und Snowboarder hierzulande wird es nicht so einfach, ihr Geld nach einem enttäuschenden Skitag zurückzubekommen: Der Grossteil hiesiger Destinationen plant kein Schneegarantie-Model, wie Blick-Recherchen zeigen. So meint Heinz Rutishauser von der Klewenalp NW: «Das ist zwar eine attraktive Idee. Für tiefer gelegene Gebiete ohne Beschneiung ist das aber ein relativ grosses Risiko.»

Schneegarantie-Light

Ins gleiche Horn bläst Urs Gantenbein von den Bergbahnen Wildhaus im Kanton St. Gallen. Und sagt gegenüber Blick: «Das könnte uns als kleines, regionales Skigebiet im schlimmsten Fall in finanzielle Bedrängnis bringen.» Man verspreche nichts, was man im Worst Case nicht einhalten könne.

Immerhin: Wer in der Schweiz Skifahren und sich gegen ein Fiasko wie in den Dolomiten absichern will, sollte nach Stoos SZ fahren. Denn dort erhalten Besucher tatsächlich eine Rückerstattung des Tages- oder Mehrtagestickets, wenn der Wintersportbetrieb nicht möglich ist.