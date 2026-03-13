Die Bäckerei-Conditorei Fleischli macht den Laden in Dübendorf zu. Er wurde erst am 3. April 2025 eröffnet. Doch das Geschäft läuft schlecht. Vor allem am Wochenende und in den Ferien gibts kaum Kunden. Der Umsatz liegt weit unter den Erwartungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bäckerei Fleischli schliesst Dübendorf-Filiale am 30. April

Grund: nur 500 Franken Umsatz pro Tag, besonders schwach während Ferien

McDonald's plant Filiale in Nähe, stösst aber auf lokalen Widerstand War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Das ging aber fix! Die Bäckerei-Conditorei Fleischli hat ihre Filiale im Hochbord-Quartier in Dübendorf ZH erst am 3. April 2025 eröffnet. Ende April 2026 geht sie schon wieder zu, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Dabei war man bei der Bäckereikette aus Niederglatt ZH nach der Eröffnung noch euphorisch. «Es ist ein wahres Bijou im aufstrebenden Ortsteil entstanden, das einerseits eine kleine, feine Auswahl unseres Sortiments zum Mitnehmen anbietet, andererseits aber auch als schönes Café mit vielen Sitzplätzen drinnen und draussen zum Verweilen einlädt», hiess es vor einem Jahr.

Diese Freude ist der Ernüchterung gewichen. Schon vor Monaten hatte der Laden am Wochenende plötzlich nicht mehr geöffnet, wie eine Blick-Leserin beobachtet hat. Jetzt geht der Standort ganz zu. Fleischli-CEO Konrad Pfister bestätigt gegenüber dem «Tages-Anzeiger»: «Von der Kundenfrequenz her sind wir relativ gut gestartet. Doch vor allem während der Ferien brach die Frequenz jeweils stark ein.» Er liefert konkrete Zahlen und meint, dass eine Filiale mit 500 Franken Umsatz pro Tag keinen Sinn mache.

«Nicht alle Traditionsbäckereien gehen ein»

Ironie des Schicksals: Noch am Montag hat sich Fleischli selbst gefeiert. Und aus Anlass des 40-jährigen Bestehens eine Medienmitteilung verschickt. Darin heisst es selbstbewusst: «Nicht alle Schweizer Traditionsbäckereien gehen ein. Obwohl viele Bäckereien ums Überleben kämpfen und von Preisdruck durch Discounter und Grossverteiler, Teig aus dem Ausland und steigender Inflation gefährdet sind, birgt ein Unternehmen Hoffnung: Die Bäckerei-Conditorei Fleischli, die im Kanton Zürich 15 Filialen betreibt und 300 Arbeitsstellen bietet, schreibt trotz aktueller angespannter Lage gute Zahlen.»

In Dübendorf waren die Zahlen offensichtlich nicht so gut. Fünf Tage nach dem Versand der Mitteilung wird das Ende der Filiale bekannt. Fleischli löst den Mietvertrag auf. Die Filiale sei ein Test gewesen. «Wir mussten fast nichts investieren, weil der Ausbau nicht durch uns finanziert wurde. Wir wollten schauen, ob es funktioniert», führt Pfister im Bericht aus. Die Filiale hat sich die Bäckerei mit der Restaurantkette Tenz Momo geteilt. Sie übernimmt das Lokal jeweils abends. Wie es mit Tenz Momo am Standort weitergeht, ist unbekannt. Eine Anfrage von Blick ist unbeantwortet geblieben.

McDonald's glaubt an den Standort

Anders als Fleischli glaubt Burger-Brater McDonald's an den Standort im Dübendorfer Neubauquartier – im Volksmund wegen seiner Hochhäuser «Dübai» genannt. Nur 450 Meter entfernt ist am Bahnhof Stettbach ein neuer McDonald's geplant – am heutigen Standort des Restaurants Waldkantine, das eine Teilfläche abgeben muss. Dagegen gibts aber Widerstand. Eine Petition auf der Plattform Campax sammelt nun Unterschriften gegen die geplante Filiale des US-Riesen. «Die Eröffnung eines Fast-Food-Restaurants direkt neben mehreren Schulen sendet das falsche Signal», heisst es unter anderem.