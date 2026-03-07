Über 180 Filialen betreibt der Burgerbrater McDonald's in der Schweiz. Und es sollen noch mehr werden. Doch überall in der Schweiz wehren sich die Einwohner mit Petitionen gegen den US-Riesen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Bahnhof Stettbach in Dübendorf ZH formiert sich Widerstand gegen McDonald's

Über 1000 Unterschriften in zwei Tagen gegen geplante Filiale gesammelt

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Am Bahnhof Stettbach am Zürcher Stadtrand regt sich Widerstand. Grund ist eine geplante McDonald's-Filiale auf Dübendorfer Seite. Dafür müsste das bestehende Restaurant Waldkantine zumindest zum Teil weichen. Das Umbaugesuch betrifft eine Teilfläche des bestehenden Restaurants, wie der «Zürcher Oberländer» schreibt.

Eine Petition auf der Plattform Campax sammelt nun Unterschriften gegen die geplante Filiale des US-Riesen. Innert zwei Tagen sind bereits über 1000 Unterschriften zusammengekommen. «Die Eröffnung eines Fast-Food-Restaurants direkt neben mehreren Schulen sendet das falsche Signal», heisst es unter anderem in der Petition. Aber auch zusätzlicher Abfall am Boden ist eine grosse Sorge der Petentin. Ob und wie die Waldkantine neben dem McDonald's weiterbestehen könnte, ist nicht bekannt.

Weiterer Widerstand am Limmatquai

In der Zürcher Altstadt macht sich ebenfalls Kritik gegen eine geplante Filiale des Burger-Riesens breit. Die Anwohner und der Quartierverein kämpfen mit einer Petition gegen den Fast-Food-Riesen, der am Limmatquai 48 einziehen will, wie der «Altstadt-Kurier» schreibt.

Auch Blick berichtete bereits über die geplante Filiale. Ein besonderer Dorn im Auge der Petenten: der geplante Take-Away. «Wir befürchten sehr viel Lärm, Littering, Dreck, Abfall und Urin», sagte Simon Staub (56), Inhaber eines Studios für Art & Creative, damals zu Blick. Unter der Woche hätte die Filiale bis 1 Uhr geöffnet, am Wochenende gar bis 5 Uhr früh.

Aber nicht nur im Kanton Zürich gibt es Widerstand gegen den Burger-Riesen: In Uznach SG wehren sich Einwohner gegen einen geplanten Drive-in im Industriegebiet, berichtet die «Linth Zeitung» diesen Februar. Eltern sorgen sich wegen des zusätzlichen Strassenverkehrs um die Sicherheit der Schulkinder. Denn auch hier soll die neue Filiale in der Nähe eines Schulhauses gebaut werden. McDonald's Schweiz zeigt sich indessen gelassen.

Aufregung im Fricktalcenter

Ebenfalls gross ist der Ärger im Fricktalcenter gleich neben der Autobahn A3. «Wir haben 20 Jahre lang hier unsere Existenz aufgebaut – und müssen nun den Amis weichen!», sagt Ferhat Teke (40) zu Blick. Er ist Geschäftsführer des 1, 2, 3 Klein-Preis-Shop. Doch der Mietvertrag im Fricktalcenter würde nach über 20 Jahren nicht verlängert. Der Grund ist ebenfalls ein Baugesuch von McDonald's, samt Drive-In.

Betreiber Bayram Öztürk (61) hätte seinen asiatischen Imbiss im Fricktalcenter wegen des geplanten McDonald's bereits Ende Februar räumen müssen. Der Imbissbesitzer hat für eine Petition 1200 Unterschriften gegen den Bau gesammelt.

Am Ende setzt sich Öztürk vor der Schlichtungsbehörde in Laufenburg AG durch. «Wir dürfen bis Ende September bleiben. Darüber freuen wir uns sehr», sagte er am Telefon zu Blick. Doch dann ist Schluss – McDonald's hin oder her.

Der Burgerbrater führt aktuell 183 Restaurants in der Schweiz. 2024 sind fünf neue Filialen dazugekommen. Mitte März, wenn McDonald's Schweiz die neuen Jahreszahlen präsentiert, wird sich zeigen, wie viele letztes Jahr eröffnet haben.