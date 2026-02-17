Der Fast-Food-Riese aus den USA will in Uznach SG ein neues Restaurant mit Drive-in bauen. Einwohner haben Einsprache gegen das Projekt erhoben. Besonders die Nähe zu einer Schule im Dorf sorgt für Kritik.

Darum gehts McDonald's will ein neues Restaurant inklusive Drive-in in Uznach SG eröffnen

Einwohner kritisieren zusätzlichen Verkehr und Nähe zum Schulhaus

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Langsam wird die Ausnahme zur ungeschriebenen Regel: Wo McDonald's ein neues Restaurant plant, ist Ärger vorprogrammiert. Jüngstes Beispiel ist die geplante Filiale im Industriegebiet von Uznach SG. Der Burgerbrater aus den USA will dort ein neues Lokal inklusive Drive-in hochziehen. Einigen Einwohnern der 7000-Seelen-Gemeinde passt das gar nicht, wie die «Linth Zeitung» berichtet.

Demnach sind zum Baugesuch, das bis zum 10. Februar auflag, drei Einsprachen eingegangen. Mit einer wurde zusätzlich eine Fristverlängerung eingereicht, weshalb dort die genaue Begründung noch fehle, erklärt der zuständige Bereichsleiter Patrick Züger gegenüber der Lokalzeitung. Zwei der Einsprachen würden sich um die Themen Verkehr und Sicherheit drehen.

Eltern haben Angst um ihre Kinder

Denn das sanierungsbedürftige Schulhaus Ausserhirschland liegt in unmittelbarer Nähe zum geplanten Standort. Eltern würden sich wegen des zusätzlichen Strassenverkehrs um die Sicherheit der Schulkinder sorgen, so Züger. Auch Gemeindepräsident Diego Forrer äussert Bedenken: Die prognostizierten Zahlen würden «erheblichen Mehrverkehr bedeuten», sagt dieser zur «Linth Zeitung». Und auch Daniel Ritler von der Interessengemeinschaft Mobilität Region Uznach kritisiert, dass das Restaurant mehr Verkehr und Lärmemissionen für Anwohner zur Folge hätte. Der Fast-Food-Riese plant nämlich, das Lokal bis Mitternacht geöffnet zu haben.

Ob auch nahegelegene Konkurrenzbetriebe wie das Restaurant Schützenhaus direkt gegenüber oder die Bäckerei Tschirky in Schmerikon SG Einsprache erhoben haben? Nein, heisst es von beiden Betreibern. Man sehe den neuen McDonald's nicht als Bedrohung.

In der Stadt und auf dem Land stellen sich Einwohner quer

Exakt dieselbe Befürchtung wie Uzner Eltern hegen auch Einwohner von Windisch AG. McDonald's plant in der Gemeinde ebenfalls eine Burgerbude mit Drive-in. Da der Weg zum McDrive unter anderem über den Schulweg führen soll, protestieren Eltern lauthals – sogar mit einer organisierten Demonstration. Mittlerweile liegt das Geschäft beim Gemeinderat von Windisch. Dieser muss über die Baubewilligung entscheiden. Der US-Konzern zeigt sich zuversichtlich, dass dem Gesuch stattgegeben wird.

Auch am Stadtzürcher Limmatquai – an bester Lage inmitten der Altstadt – plant McDonald's ein zweistöckiges Lokal, das fast durchgängig geöffnet sein soll. Das Kundenaufkommen soll mit angepeilten 10'000 Bestellungen pro Woche dementsprechend gross sein. Das ist Anwohnern, Gewerblern und Hausbesitzern nicht geheuer. Weil sie sich vor mehr Lärm, Abfall und Geruchsbelästigung durch zwei grosse geplante Kamine fürchten, haben sie einen Verein gegründet und einen Anwalt beauftragt. Dieser soll das Projekt stoppen. Die Stadt muss nun einen Bauentscheid fällen. Bei einer allfälligen Genehmigung haben Gegner 30 Tage Zeit, um Rekurs einzulegen.