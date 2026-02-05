Die Fast-Food-Kette eröffnet im Sommer den zehnten Standort in der Flughafenregion. Der US-Konzern rechnet mit bis zu 7000 Bestellungen pro Woche. Andernorts stösst die Expansion von McDonald’s auf Widerstand.

Darum gehts McDonald’s plant derzeit die zehnte Filiale in Zürichs Flughafenregion

Dieses Mal soll ein Restaurant im ehemaligen Swissair-Hauptsitz entstehen

Die Investitionssumme beläuft sich laut Baugesuch auf 1,7 Millionen Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Der Burgerbrater aus den USA expandiert hierzulande kräftig: Diesen Sommer will McDonald’s das zehnte Restaurant in der Flughafenregion Zürich eröffnen. Die neue Filiale wird zwischen Opfikon und Kloten ZH beheimatet sein – im ehemaligen Hauptsitz der legendären Swissair, wie zuerst der «Tages-Anzeiger» berichtet hat.

Der Imbiss soll mit insgesamt 236 Plätzen ausgestattet werden – 56 davon auf der Terrasse, wie dem Baugesuch zu entnehmen ist, das aktuell im Stadthaus Kloten einsehbar ist. Ein McDrive ist demnach nicht geplant.

McDonald’s rechnet derweil mit einem hohen Kundenaufkommen: Zwischen 5000 und 7000 Bestellungen pro Woche erwartet der Konzern laut Bauunterlagen. Für das Projekt sind Investitionen in der Höhe von 1,7 Millionen Franken vorgesehen. 40 Vollzeitstellen entstehen, wobei zwei Drittel der Mitarbeitenden in Teilzeit arbeiten sollen. Die Baubewilligung steht noch aus. Verläuft aber alles nach Plan, will McDonald’s im März mit den Bauarbeiten starten.

Geplante McDonald’s-Filialen ärgern Betreiber

Der US-Fast-Food-Riese expandiert in der Schweiz kräftig – und das mit hohem Tempo. So sind zurzeit gleich mehrere neue Standorte geplant, darunter am Zürcher Limmatquai oder in Windisch AG. Mit dem Ausbau des Filialnetzes bringt die Burgerkette aber auch manche Anwohner und Gewerbler auf die Palme.

So geschehen im Fricktal AG: Im Fricktalcenter an der A3 müssen mehrere Betriebe einer neuen McDonald’s-Filiale weichen. «Wir haben hier 20 Jahre lang unsere Existenz aufgebaut – und müssen nun den Amis weichen!», sagt der Geschäftsführer eines ansässigen Shops gegenüber Blick.

Besonders bitter ist die Situation für Bayram Öztürk (61), der im Fricktalcenter seit zehn Jahren selbst einen Imbiss betreibt. Kampflos will Öztürk seinen Gastro-Betrieb jedoch nicht aufgeben: Gegen den Bau des McDonald’s hat er innert kürzester Zeit 1200 Unterschriften gesammelt und bei der Gemeinde eingereicht. Dabei gelang Öztürk gestern Mittwoch ein Teilsieg: Sein Mietvertrag – der eigentlich Ende Februar ausläuft – wurde bis Ende September verlängert. Wie es danach für Öztürk weitergeht, ist aber immer noch offen.