Bei McDonald's gibts nun Chicken-Nuggets mit Kaviar

Die Fast-Food-Kette lanciert die ungewöhnliche Aktion am 10. Februar in den USA. Neben einer Unze Stör-Rogen verschenkt der US-Riese auch einen Gutschein für Nuggets. Erst im letzten Jahr war McDonald's auf günstigere Menüs umgeschwenkt.

Kaviar-Pakete enthalten 28 Gramm Kaviar und sind limitiert verfügbar

Es klingt nach einem April-Scherz, ist aber eine echte Aktion von McDonald's in den USA: Die Fast-Food-Kette bringt eine Kombination aus Chicken-Nuggets und Kaviar raus. Am 10. Februar verschenkt sie online eine beschränkte Anzahl von Paketen mit jeweils einer Dose «McNugget Caviar». Zusätzlich zu einer Unze Kaviar (28 Gramm) soll es einen 25-Dollar-Gutschein für die Nuggets sowie Crème fraîche und einen Perlmutt-Löffel geben.

McDonald's machte auf Anfrage keine Angaben dazu, wie viele Kaviar-Pakete vergeben werden. Sie werden ausschliesslich über eine Website in den USA angeboten, wie es hiess.

Widerspruch zu aktuellem Trend

Die Aktion widerspricht mit ihrem Luxus-Charakter dem aktuellen Trend, dass McDonald's und andere Fast-Food-Ketten im US-Markt im vergangenen Jahr günstigere Menü-Bündel ins Angebot nehmen mussten. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der wirtschaftlichen Lage spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten.