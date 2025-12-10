Ein Beizer aus Fricktal AG befürchtet, vom Burger-Giganten McDonald's verdrängt zu werden. Nach zehn Jahren soll sein Imbiss einer neuen Filiale weichen. Der Betreiber kämpft verzweifelt um seine Existenz – und prüft nun sogar rechtliche Schritte.

Bayram Öztürk (61) ist von Sorgen geplagt. Seit mittlerweile zehn Jahren führt er den Imbiss Asien Food im aargauischen Fricktalcenter A3. Nun stehen er, sein geliebtes Lokal und seine zwei Angestellten vor einer ungewissen Zukunft: Der Betrieb soll dem Fast-Food-Riesen McDonald's weichen, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Dieser plant an der Hauptstrasse 132, wo Öztürks Imbiss steht, ein neues Restaurant inklusive Drive-in.

Davon erfahren hat der Gastronom nicht etwa von der Verwaltung des Fricktalcenters, sondern aus der Zeitung, wie er gegenüber Blick erzählt. «Mein Mietvertrag läuft Ende Februar aus. Deshalb habe ich vor ein paar Wochen auch per Mail einen Verlängerungswunsch platziert», so Öztürk. Er dachte, dass es sich dabei um eine reine Formsache handle – ein Fehler.

Betreiber lancierte Petition

Von der Verwaltung hat er im Anschluss nach eigener Aussage keine Rückmeldung erhalten – und wenig später von einem Kunden vom geplanten McDonald’s erfahren. Das habe ihn bitter enttäuscht, erzählt er.

Die anfängliche Trauer schlug aber schnell in Wut um: Öztürk fing an, Unterschriften gegen das Vorhaben einer neuen McDonald's-Filiale auf dem Areal zu sammeln. In nur einer Woche haben über 1200 Personen seine Petition unterschrieben. Diese hat er nun bei der Gemeinde eingereicht. «Ich hoffe, dass ich damit die Vertragskündigung aufschieben kann», sagt er zu Blick. «Wenn nicht, muss ich gezwungenermassen aufhören.» Eine Alternative hat er bisher nicht gefunden.

Verwaltung dementiert Öztürks Aussagen

Die Verwaltung erklärt gegenüber der «Aargauer Zeitung», Öztürk über die Pläne ins Bild gesetzt zu haben: Man habe die potenziell betroffenen Mieter im Vorfeld informiert. Weiter sagt sie, dass derzeit Gespräche über mögliche Lösungen laufen.

Doch auch da widerspricht Öztürk: «Das Einzige, was ich von der Verwaltung bekommen habe, ist ein eingeschriebener Brief, in dem sie sagen, dass sie meine Äusserungen dementieren.» Seither herrsche Funkstille.

Deshalb hat der Gastrobetreiber nun den Rechtsschutz eingeschaltet. Er findet, dass seine Rechte als Mieter verletzt worden seien. «Das war der letzte Ausweg. Ich habe es ja immer wieder probiert, aber von ihnen kam nichts», sagt er. Ein Termin vor der Schlichtungsstelle in Laufenburg AG steht Anfang Februar an.

Von Rekursen und Demonstrationen

Nicht nur in Fricktal sorgt eine geplante McDonald's-Filiale für Aufregung. Mittlerweile ist es fast schon eine ungeschriebene Regel: Wenn McDonald's ein neues Restaurant plant, ist Widerstand programmiert. So kamen die Pläne im Sommer 2025 für eine Filiale an bester Lage am Zürcher Limmatquai bei den Bewohnern der Altstadt gar nicht gut an. Sie haben eine Interessengemeinschaft und einen Verein gegründet, um gegen den neuen McDonald's zu kämpfen. Praktisch sämtliche Nachbarn und Eigentümer der angrenzenden Liegenschaften haben sich zusammengeschlossen – und sich mithilfe eines Anwalts gewehrt.

Bauchweh machen den Betroffenen die geplanten Öffnungszeiten von sieben Tagen die Woche und der damit verbundene Lärm. Auch befürchten sie mehr Abfall – direkt vor der eigenen Haustüre.

Auch Anwohner von Windisch AG liefen wegen eines geplanten McDonald's Restaurants mit Drive-in Sturm. Dieses sorgte bei besorgten Eltern für schlaflose Nächte. Denn: Der Schulweg von 200 Kindergärtlern und Schulkindern führt über die geplante McDrive-Einfahrt. Diese können nun aber aufatmen: McDonalds wird sich im angrenzenden Brugg einquartieren.