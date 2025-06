Die Nationalbank hat den Leitzins zum sechsten Mal in Folge gesenkt – nun liegt er bei 0 Prozent. Was die Nullzinsen für die Bevölkerung in der Schweiz bedeuten.

Was der Zinsschritt für Hauseigentümer, Mieter, Sparer und Konsumenten bedeutet

1/6 Die Nationalbank senkt den Leitzins auf 0 Prozent. Foto: Philippe Rossier

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am heutigen Donnerstag den Leitzins um 25 Basispunkte auf neu 0 Prozent gesenkt. Die Zinssenkung gilt ab morgen Freitag. Die SNB will damit das Gespenst der Deflation – auf breiter Front sinkende Preise – vertreiben. Diese Gefahr hat sich in der Einschätzung der Nationalbank seit der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung noch verschärft.

In den Worten von Martin Schlegel (48) klingt das dann so: «Der Inflationsdruck ist gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen.» Der SNB-Präsident weiter: «Mit der heutigen Lockerung unserer Geldpolitik wirken wir dem tiefen Inflationsdruck entgegen.» Ganz offensichtlich befürchtet die SNB, dass die Teuerung ohne diese Zinssenkung noch stärker ins Negative kippen könnte. Im Mai lag die Teuerung in der Schweiz bei minus 0,1 Prozent.

Nun stehen also die Negativzinsen definitiv vor der Tür. Hausbesitzer dürfen sich einmal mehr freuen, wenn auch nur bedingt. Selbst Sparer können ein bisschen frohlocken, die Mieter haben das Nachsehen. Die Auswirkungen des Zinsschritts im Überblick.