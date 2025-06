Getrübte Stimmung am Swissmem-Industrietag am Dienstag: Es fehlt an allen Ecken an Aufträgen. Foto: Kim Niederhauser

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Für die Lernenden nahm sich der Wirtschaftsminister an diesem Dienstag am Industrietag in Bern viel Zeit. Fast eine Stunde lang stellte sich Bundesrat Guy Parmelin (65) den Fragen von rund 70 Nachwuchskräften aus der Industrie. Es ging um die Weiterentwicklung der Lehre, Austauschsemester in den USA oder ihre eigenen Zukunftsaussichten. Diese sind beim aktuellen Fachkräftemangel gut – und werden es bei der zunehmenden Überalterung der Gesellschaft auch auf lange Sicht bleiben.

Ganz anders die unmittelbare Zukunft der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Die Tech-Industrie, wie sie sich neuerdings nennt, blickt auf acht negative Quartale zurück – und die Aussichten sind alles andere als rosig, wie der Wirtschaftsminister im Gespräch mit den Patrons am Industrietag feststellen musste: «Die Zeiten sind unangenehm für die Industrie», so Parmelin. «Es gibt viele Turbulenzen und Unsicherheiten.»