1/6 Hypotheken für die Finanzierung von Wohneigentum könnten teurer werden. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Neulich in der Bank: Es ging um die Verlängerung von Hypotheken und die Frage, ob Saron- oder Festhypothek. Also um die Wahl dazwischen, ob man maximal von den tiefen Zinsen profitieren oder doch lieber etwas mehr Sicherheit will. Das Gespräch plätschert vor sich hin, als der Kundenberater beiläufig erwähnt, es könnte sein, dass die Bank die Margen erhöhen wird. Also jenen Betrag, denn sie – im Fall einer Saronhypothek – auf den Leitzins draufschlägt, um ihre Kosten zu decken und Geld zu verdienen.

Für die Kundschaft heisst das: Sie profitiert zwar immer noch von den tiefen Zinsen, die im Juni sogar auf null fallen dürften. Doch ein schöner Teil dieses Profits würde von der erhöhten Marge gleich wieder aufgefressen. Was ist also dran, dass die Banken von der Kundschaft mehr Geld für den Abschluss oder die Erneuerung einer Hypothek zur Finanzierung des Kaufs von Wohneigentum verlangen könnten?