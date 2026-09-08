Der wirtschaftliche Druck im öffentlichen Verkehr nimmt zu. Die BLS hat deshalb verschiedene Kostensenkungsmassnahmen beschlossen. Reisezentren schliessen und bis 2030 sollen 40 Stellen verschwinden.

Spardruck bei BLS: Das Eisenbahn-Unternehmen mit Sitz in Bern will verschiedene Kostensenkungsmassnahmen umsetzen, wie es in einer Mitteilung am Dienstag schreibt. Das hat direkte Auswirkungen auf die Pendler – und die Mitarbeitenden.

Bis Ende 2030 will der ÖV-Betrieb 40 Vollzeitstellen abbauen. «Wo immer möglich werden die Stellen über Fluktuationen oder interne Wechsel abgebaut», heisst es dazu.. Man habe die betroffenen Mitarbeitenden und die Sozialpartner über die Massnahmen informiert.

Fünf Reisezentren schliessen

Zumdem schliesst die BLS ebenfalls bis Ende 2030 die bis Ende 2030 die fünf Reisezentren Seftigen, Hasle-Rüegsau, Ins, Münsingen und Zollikofen. Am Standort Zweisimmen überprüft sie die Zusammenarbeit mit der Montreux Berner Oberland Bahn (MOB).

Gleichzeitig reduziert das Unternehmen die Öffnungszeiten an den Wochenenden. Künftig sind sonntags nur noch die Reisezentren in Spiez und Interlaken West ganzjährig geöffnet, jenes in Kandersteg während der Sommersaison.

+++ Update folgt +++