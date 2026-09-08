DE
FR
Abonnieren

Neues Sparprogramm
Berner ÖV-Betrieb BLS streicht 40 Jobs – und schliesst Reisezentren

Der wirtschaftliche Druck im öffentlichen Verkehr nimmt zu. Die BLS hat deshalb verschiedene Kostensenkungsmassnahmen beschlossen. Reisezentren schliessen und bis 2030 sollen 40 Stellen verschwinden.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Kommentieren
Das Bahn-Unternehmen BLS muss sparen.
Foto: KEYSTONE

Spardruck bei BLS: Das Eisenbahn-Unternehmen mit Sitz in Bern will verschiedene Kostensenkungsmassnahmen umsetzen, wie es in einer Mitteilung am Dienstag schreibt. Das hat direkte Auswirkungen auf die Pendler – und die Mitarbeitenden. 

Bis Ende 2030 will der ÖV-Betrieb 40 Vollzeitstellen abbauen. «Wo immer möglich werden die Stellen über Fluktuationen oder interne Wechsel abgebaut», heisst es dazu.. Man habe die betroffenen Mitarbeitenden und die Sozialpartner über die Massnahmen informiert.

Fünf Reisezentren schliessen

Zumdem schliesst die BLS ebenfalls bis Ende 2030 die bis Ende 2030 die fünf Reisezentren Seftigen, Hasle-Rüegsau, Ins, Münsingen und Zollikofen. Am Standort Zweisimmen überprüft sie die Zusammenarbeit mit der Montreux Berner Oberland Bahn (MOB).

Gleichzeitig reduziert das Unternehmen die Öffnungszeiten an den Wochenenden. Künftig sind sonntags nur noch die Reisezentren in Spiez und Interlaken West ganzjährig geöffnet, jenes in Kandersteg während der Sommersaison.

+++ Update folgt +++

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
      Meistgelesen