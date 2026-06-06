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Tunnel-Frust am Lötschberg
Autoverlad blockiert – Passagiere sitzen im Dunkeln fest!

Stillstand im Lötschbergtunnel: Der Autoverlad-Zug fuhr nicht und die Passagiere mussten ausharren – über einer Stunde.
Publiziert: 16:36 Uhr
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Aktualisiert: 16:42 Uhr
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Nichts geht mehr im Lötschbergtunnel!
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • BLS Autoverlad von Goppenstein nach Kandersteg steckte über eine Stunde fest
  • Technische Störung verursachte Frust, Passagiere blieben ohne Informationen
  • Zug fuhr um 16.34 Uhr weiter, Ankunft fast 2 Stunden verspätet
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Johannes HilligRedaktor News

«Wir sind losgefahren und plötzlich hielt der Zug wieder an», sagte ein Leserreporter genervt zu Blick. Er und andere Autos wollten mit dem BLS Autoverlad von Goppenstein nach Kandersteg fahren. Pünktlich um 14.56 Uhr ging es los. Geplante Ankunft: 15.10 Uhr! Doch daraus wurde nichts. 

«Seit über einer Stunde sitzen wir hier fest.» Besonders frustrierend: Am anderen Gleis würde immer wieder mal ein Zug vorbeifahren. 

Was genau das Problem ist, weiss der Leserreporter nicht. Auf den Anzeigetafeln blinkte nur das Wort «Technische Störung». Mehr Details? Fehlanzeige! Die Passagiere wurden im Dunkeln gelassen.

Um 16.34 Uhr dann die Erlösung

Die Ungewissheit zehrte an den Nerven. Mittlerweile meldeten sich weitere genervte Autofahrer bei Blick. Alle sassen in der Tunnel-Falle.

Um 16.34 Uhr dann die Erlösung: Der Zug fährt wieder. «Ein Bahnmitarbeiter ging von Auto zu Auto gegangen und hat informiert, dass von Kandersteg her eine andere Lok angekoppelt wird und wir weiter nach Kandersteg fahren können und dort normal vom Zug fahren können», so ein weiterer Leserreporter zu Blick.

Was genau war das Problem? Die BLS AG hat auf eine Anfrage von Blick bislang nicht reagiert. 


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