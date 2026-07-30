Gäste des Landgasthofs Vierlinden in Bözberg AG müssen teilweise die Strasse überqueren, um zum Restaurant zu gelangen. Wirt Roland Bünter sorgt sich um ihre Sicherheit – wegen rücksichtslosen Autofahrern. Jetzt fordert er einen Fussgängerstreifen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wirte des Aargauer Gasthofs Vierlinden klagen über Raser auf der Bözbergstrasse

Gefährliche Wettrennen und fehlende Fussgängerstreifen gefährden Gäste und Gehbehinderte

Mindestens drei Todesopfer auf der Strecke in den letzten 202 Jahren

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Der Landgasthof Vierlinden in Bözberg AG bietet Idylle pur – wäre da nicht die Kantonsstrasse direkt vor der Haustür. Seit die Strasse frisch saniert ist, klagen die Wirte Roland (57) und Christian Bünter (59) über gefährliche Raser. Für ihre Gäste wird der Weg vom Parkplatz zum Restaurant immer mehr zum Spiessrutenlauf, wie die «Aargauer Zeitung» zuerst berichtet hat.

Das Problem: Das Restaurant besitzt auf beiden Seiten der Kantonsstrasse Parkplätze. Darum müssen manche Gäste die Strasse überqueren, um zum Gasthof zu kommen. «Unsere Gäste sehen nicht gut um die Kurve. Ich möchte nicht erleben, wie da jemand überfahren wird», sagt Wirt Roland Bünter im Gespräch mit Blick.

«Wenn da jemand rausgeht, ist er flach»

Auf dem Streckenabschnitt beim Lokal gilt Tempo 60. Doch laut dem Wirte-Duo halten sich nicht alle Autofahrer an die Geschwindigkeit. Und einige sind so dreist unterwegs wie die ehemalige «Bachelor»-Siegerin Francesca Morgese (28), die auf Instagram ein Video postete, wie sie mit ihrem Lamborghini Huracán mit 152 km/h durch eine 80er-Zone in Regensdorf ZH rast: «Das Schlimmste war bis jetzt, dass sich zwei Fahrer trotz Sicherheitslinie vor dem Lokal gegenseitig überholten, weil sie sich ein Wettrennen lieferten», erzählt Bünter.

Doch nicht nur Rennen bereiten dem Wirt Sorgen: Trotz der nahe gelegenen Autobahn würden viele Lastwagen und Autos über den Bözberg fahren, sagt er. «Gestern fuhr ein Lastwagenfahrer mit 80 Sachen am Restaurant vorbei. Wenn da jemand rausgeht, ist er flach», sagt Bünter.

Streit um den Parkplatz

Die Gemeinde Bözberg sieht keinen Handlungsbedarf: Die Gäste können einfach auf dem grossen Parkplatz direkt vor dem Restaurant parkieren und eben nicht auf der anderen Strassenseite, teilte die Gemeinde gegenüber der «Aargauer Zeitung» mit. Roland Bünter ist damit nicht einverstanden: «Das Land gehört uns, die Parkplätze sind schon seit 100 Jahren da», sagt er zu Blick.

Der Wirt hat Vorschläge, wie die Gefahr für seine Gäste reduziert werden könnte: «Man könnte eine Verkehrsinsel mit einem Fussgängerstreifen hinstellen. Und das Tempo weiter reduzieren.» Auf beiden Strassenseiten vor dem Gasthof gibt es Bushaltestellen, aber keine sichere Überquerung.

Barrierefreiheit ist nicht gegeben

Besonders älteren Gästen und solchen mit physischen Beeinträchtigungen macht die fehlende Infrastruktur zu schaffen, sagt der Wirt. «Es gibt keine Schwelle und keinen Fussgängerstreifen, die es Rollstuhlfahrern oder gehbehinderten Menschen ermöglichen würde, die Strasse zu überqueren.»

Der Kanton Aargau, der für die Strasse vor dem Landgasthof Vierlinden zuständig ist, teilt auf Anfrage von Blick mit, dass die Situation im Rahmen des Strassensanierungsprojekts beurteilt worden sei. «Die Strasse ist übersichtlich, weist keine besonderen verkehrstechnischen Auffälligkeiten auf, und auch das Unfallgeschehen ist unauffällig.» Wirt Roland Bünter sieht das komplett anders, wie er gegenüber Blick betont: «Es hat da schon mindestens drei Todesopfer gegeben.»

Illegale Töffrennen auf der Hulftegg

Die Aargauer Landbeiz ist nicht das einzige Schweizer Restaurant, das Probleme mit Rasern hat. Auch auf der Hulftegg zwischen Zürich und St. Gallen machten Töfffahrer und laute Autos Anwohnern zu schaffen. Illegale Rennen auf der kurvigen Passstrasse, die das Zürcher Tösstal mit dem Toggenburg in St. Gallen verbindet, haben sich zu einem Ganzjahresproblem entwickelt. Die nervenden Gäste versammelten sich auf dem Parkplatz bei dem Restaurant Hulftegg und liessen die Motoren laut heulen.

Anwohner beklagten sich über den fehlenden Schlaf und forderten Massnahmen. Sie verlangten Tempo 60 auf der Passstrasse und ein Fahrverbot ab 22 Uhr auf den grossen Parkplätzen, wo die Raser sich versammelten.