Schweizer Onlyfans-Star rast mit 152 km/h durch 80er-Zone

Die ehemalige «Bachelor»-Siegerin Francesca Morgese fährt mit ihrem Lamborghini Huracán mit 152 km/h durch eine 80er-Zone in Regensdorf ZH. Das zeigt eine mittlerweile gelöschte Instagram-Story. Gegenüber Blick nimmt sie Stellung zum Delikt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Francesca Morgese postet Video mit 152 km/h auf 80er-Zone bei Zürich

Sie behauptet, die Tacho-Anzeige sei mittels KI manipuliert worden

180'000 Follower und ein 640-PS-Lamborghini als gesponsertes Werbeauto

Blick Peopledesk

Der Tacho zeigt 152 km/h. Draussen ziehen Bäume, Verkehrsschilder und ein FCZ-Graffiti vorbei. Am Steuer: Francesca Morgese (28), Bachelor-Gewinnerin von 2020 und eine der grössten Schweizer Onlyfans-Creatorinnen. Das Video postete Morgese am Montagmittag zwischen 11 und 12 Uhr in ihrer Instagram-Story. Mittlerweile ist es wieder gelöscht.

Morgese zeigt im Clip, wie sie ein mutmassliches Raser-Delikt begeht. Recherchen von Blick zeigen: Das Video stammt von der Strecke zwischen Regensdorf und Zürich, ausserorts, wo Tempo 80 gilt. Morgese fährt an einer «Bed & Breakfast»-Unterkunft vorbei, dem Garni Geissberg B&B, das etwas ausserhalb von Regensdorf auf dem Geissberg liegt. Ein Fixpunkt, der die Stelle des Videos zweifelsfrei verortet. Schaut man sich die Strecke mit Google Street View an, ist zu sehen, dass es sich um eine 80er-Zone handelt.

Die Tacho-Anzeige auf dem Screenshot: 152 km/h. Selbst mit dem üblichen Sicherheitsabzug bei Geschwindigkeitsmessungen von 3 bis 7 km/h bliebe eine Überschreitung von 65 km/h. Auf einer Strasse, auf der 80 erlaubt sind. In der Schweiz gilt eine Überschreitung als Raser-Delikt nach Art. 90 Abs. 4 SVG, wenn ausserorts mehr als 60 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit gefahren wird. Damit läge die gezeigte Fahrt über dieser Schwelle.

Der Sportwagen ist ein Werbeauto

Zum mittlerweile gelöschten Video schreibt sie: «Ich bin Gott sei Dank wieder gesund und das heisst als Erstes wieder mit meinem Baby in die Stadt fahren. Zwei bis drei Sachen erledigen und einkaufen!» Mit «Baby» meint sie ihren Lamborghini Huracán EVO mit 640 PS, zur Verfügung gestellt von der Schweizer Onlyfans-Konkurrenz Datefans, für die Morgese mittlerweile ebenfalls wirbt. Ein Instagram-Video zeigt die Übergabe des Sportwagens.

0:34 Geschenk von Datefans: Hier präsentiert Morgese ihren neuen Lambo

Francesca Morgese ist in der Schweiz keine Unbekannte. Auf Instagram folgen der Zürcherin 180'000 Menschen. 2020 eroberte sie in der Schweizer Sendung «Bachelor» das Herz des Halb-Brasilianers Alan Wey (40). Mittlerweile sind die beiden kein Paar mehr. Ende 2020 zeigte Morgese Blick ihre 3-Zimmer-Wohnung in Regensdorf ZH. Ob sie immer noch dort wohnt, ist nicht klar.

Das sagt Francesca Morgese

Blick erreicht Francesca Morgese am Montagnachmittag am Telefon. Sie ist gerade am Flughafen in Zürich, unterwegs nach Miami. Ihre Erklärung: Die Tacho-Anzeige im Video sei gar nicht echt, sondern nachträglich mit KI bearbeitet worden. Ziel sei es gewesen, Aufmerksamkeit zu erregen und Werbung für Datefans zu machen.

«Wir wollten, dass das Video viral geht», sagt Morgese. Die gezeigte Geschwindigkeit sei also inszeniert. Gefilmt wurde mit einer sogenannten Meta-Brille. Instagram selber hätte die Story dann gelöscht, weil es sich um einen KI-generierten Inhalt gehandelt haben soll.

Zum Auto hält sie fest, der Lamborghini sei ein bezahltes Werbeauto. «Ich fahre es, um Werbung für die Plattform zu machen.»

KI-Fehler eingeschlichen?

Die Erklärung von Morgese macht stutzig. So schickt sie der Blick-Redaktion zum Beweis drei Screenshots der angeblichen Originalaufnahme, bevor diese mit KI verändert worden sein soll. Was auffällt: Die Tempoanzeige beim Tacho zeigt einmal 82 km/h und einmal 081 km/h.

Später teilt sie in ihrer Instagram-Story noch ein Vorher-Nachher-Bild. Leider schleichen sich auch dort zahlreiche KI-Fehler ein. Auf dem Lenkrad steht «Lamborgiiii», die Tourenanzeige geht von 0, 1, 2, 3 und dann direkt auf 6.

Für eine erneute Stellungnahme per Telefon war Francesca Morgese nicht erreichbar, da sie im Flugzeug nach Miami sitzt. Schriftlich schreibt sie zu den mutmasslichen KI-Fehlern: «Das ist vom Flackern des Videos.»