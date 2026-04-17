Dubai ist unter Druck: Wegen des Kriegs im Nahen Osten ist die Metropole bei Reisenden kaum mehr gefragt. Ausgerechnet jetzt schliesst auch das berühmteste Luxushotel der Stadt – gleich für 1,5 Jahre. Es wird rennoviert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Burj Al Arab in Dubai schliesst für 18 Monate wegen Renovation

Eine Drohne traf 2026 den Wolkenkratzer, die Feuerwehr verhinderte grösseren Schaden

Eine Nacht kostet derzeit fast 5000 Dollar, Preise könnten nach Renovation steigen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Es ist mit 321 Metern das höchste Hotelgebäude der Welt: Wer in einer der 198 Luxus-Suiten des Burj Al Arab schläft, den erwartet richtiger Luxus – Verzierungen mit echten Swarovski-Kristallen, Marmor und Blattgold. Doch das Luxushotel in Dubai heisst vorübergehend keine Gäste mehr willkommen: Es schliesst für 18 Monate, wie die Jumeirah-Gruppe, zu der das Hotel gehört, mitgeteilt hat.

Nach 27 Jahren ununterbrochenen Betriebs sei es nun Zeit für umfassende Rennovationsarbeiten, heisst es. Zuständig für die Restaurierung ist Innenarchitekt Tristan Auer aus Paris. Auffällig: Über den laufenden Krieg im Nahen Osten verliert der Betreiber im Schreiben kein Wort.

Dabei ist Dubai als Ferienort nach wie vor stark unter Druck. Am Wochenende des Kriegsausbruchs im Iran hat das Burj Al Arab für Schlagzeilen gesorgt. Der Wolkenkratzer wurde evakuiert – und kurze Zeit später von einer Drohne getroffen. Dank der raschen Reaktion der Feuerwehr war der Brand schnell unter Kontrolle.

Touristen meiden Dubai

Doch der Einschlag hinterlässt grosse Bedenken bei potenziellen Touristinnen und Touristen: Statt im Fünf-Sterne-Hotel in Dubai buchen Reiche lieber eine Villa auf der Ferieninsel Mallorca. Spanien war als Reiseziel an Ostern sehr gefragt. Genauso Italien und Frankreich, verriet Dertour kurz vor den Ferientagen. Ebenfalls beliebt waren die beiden Inseln Malta und Ibiza. Das liegt aber auch an den angepassten Flugplänen: Wegen des Kriegs umfliegen die Airlines den Luftraum im Nahen Osten grösstenteils.

Das Luxushotel plant, gegen Ende 2027 seine Türen wieder zu öffnen. Es wird sich zeigen, ob das 56-stöckige Hotel dann noch immer im gleichen Ausmass Gäste anlocken kann wie früher. Dabei ist das Hotel abhängig von der Lage im Nahen Osten und vom Flugverkehr. Eine Nacht in der Suite kostet bereits jetzt fast 5000 Dollar – nach den umfassenden Renovationsarbeiten dürfte es noch teurer sein.