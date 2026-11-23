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Im Juni 2024 startete die Migros den Verkaufsprozess. Im Februar 2025 präsentierte sie zwei Migros-Manager, die Micasa mithilfe von privaten Geldgebern übernehmen wollten. Anfang September 2025 schloss die Migros offiziell das Kapitel ihrer vor über 45 Jahren gegründeten Möbelkette.

Ex-Migros-Manager und Micasa-CEO Philipp Agustoni (49) hat den Job bereits wieder hingeschmissen. Auch der zweite Migros-Mann, Manuel Landolt (44), nimmt den Hut. «Bis zu seinem Austritt voraussichtlich Ende Februar 2027 wird er seine Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen und die Umsetzung der laufenden Restrukturierungs- und Stabilisierungsmassnahmen begleiten», teilt Verwaltungsrätin Beatrix Ferkinghoff (43) mit. Das allerdings steht im Widerspruch zum Handelsregister. Dort steht, dass Landolt vergangene Woche aus dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung ausgeschieden und seine Unterschriftsvollmacht erloschen ist.

Micasa befindet sich in einer prekären finanziellen Lage. Dem neuen Eigentümer Toni Shala (51) fehlt Geld, um seine Lieferanten bezahlen zu können. Blick machte gestern seinen Brandbrief an die Geschäftspartner publik. Aus dem Betreibungsregister geht hervor, dass sich die Forderungen gegen Micasa bereits auf über 1 Million Franken belaufen.

Migros: «Wir haben Anspruch auf Micasa-Miete»

Auf die Eskalation bei ihrer früheren Möbelkette geht die Migros nicht ein. «Wir haben alle vertraglich vereinbarten Verpflichtungen erfüllt», sagt Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir. «Nach der Übergabe lag die Verantwortung für die operative und finanzielle Führung vollständig beim neuen Management und bei den Investoren.» Auch jene Verantwortung für die Micasa-Mitarbeitenden. Laut der Sprecherin hat sich die Migros seit Start des Verkaufsprozesses für eine «nachhaltige und langfristige Lösung mit einer soliden Startfinanzierung eingesetzt».

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Die Migros ist zwar nicht mehr Teil der neuen Eigentümerschaft, obwohl viele in der Öffentlichkeit die beiden Unternehmen noch miteinander in Verbindung bringen. Dennoch läuten bei der Detailhändlerin die Alarmglocken. Denn auch die Migros bekommt Geld von Micasa, wie die Sprecherin bestätigt. «Wir sind an den meisten Standorten von Micasa Vermieterin der Verkaufsfläche und haben damit Anspruch auf Miete.»

Derzeit gehören 30 Standorte zum Netz der Möbelkette. Allerdings ist die Schliessung von vier Filialen in den kommenden zwei Monaten bereits beschlossene Sache.

Micasa wird noch als Migros-Unternehmen wahrgenommen

Die Migros kann zur Abgrenzung von Micasa noch so viel sagen – es müsse auch in den Köpfen der Konsumenten ankommen, weiss Marketing-Experte Felix Murbach (60). «Die Markenwahrnehmung verändert sich nicht automatisch mit den Eigentumsverhältnissen. Entsprechend können die aktuellen Schwierigkeiten auch auf das Image der Migros abfärben.» Es sei darum wichtig, dass sich die Migros klar abgrenze – aber nicht um jeden Preis.

Detailhandelsexperte Jörg Staudacher (50) stimmt zu. Man solle sich aber keine Illusionen machen. Um die Möbelhäuser zum Laufen zu bringen, brauche es einen mehrstelligen Millionenbetrag. Wie viel Geld der neue Eigentümer Shala dafür in Aussicht gestellt hat, ist nicht bekannt. Fakt ist: Nur ein Teil davon ist inzwischen bei Micasa eingegangen, wie es im Brandbrief an die Lieferanten heisst. Verwaltungsrätin Ferkinghoff spricht von «fehlenden vorgesehenen Kapitalzuflüssen».

Staudacher zu Blick: «Micasa muss aber auch neue Marktanteile gewinnen, doch das ist nicht realistisch.» Der Möbelmarkt sei von allen Seiten unter Druck. Auch Murbach bekräftigt, dass die Möbelkette dringend mehr Umsatz braucht: «Die zentrale Herausforderung liegt jedoch darin, das Vertrauen der Kundschaft zurückzugewinnen.» Dem neuen Eigentümer Shala scheint die Zeit davonzulaufen. Fragen von Blick an die Micasa-Medienstelle blieben unbeantwortet. Der Grund kam gestern Abend heraus: Die PR-Agentur, die für die Möbelkette Medienanfragen bearbeitet, arbeitet nicht mehr für Micasa.