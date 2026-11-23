Micasa-CEO Manuel Landolt gibt seinen Posten auf: Er geht per Ende Februar 2027, wie das Schweizer Möbelhaus mitteilt. Die Nachfolge ist noch offen.

Darum gehts Micasa-CEO Manuel Landolt tritt Ende Februar 2027 zurück, seine Nachfolge ist noch nicht geregelt

Seit Ende Oktober gehört Micasa dem Logistikunternehmer Toni Shala und hat Zahlungsschwierigkeiten

Der Umsatz ging deutlich zurück, weitere Kapitalzahlungen konnten bisher nicht gesichert werden

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Knall beim kriselnden Möbelhändler Micasa: CEO Manuel Landolt verlässt die ehemalige Migros-Tochter – per Ende Februar 2027, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Er habe sich entschieden, seine Funktion niederzulegen, heisst es dazu im Schreiben.

Bis zum Abgang werde Landolt seine Aufgaben «vollumfänglich wahrnehmen und die Umsetzung der laufenden Restrukturierungs- und Stabilisierungsmassnahmen begleiten», schreibt Micasa weiter. Einen Ersatz gibt es bisher noch nicht. Der Verwaltungsrat werde zu gegebener Zeit informieren.

Neuer Besitzer seit Ende Oktober

Erst Ende Oktober kam es zu einem Besitzerwechsel bei Micasa. Seither ist der Logistikunternehmer Toni Shala (51) Eigentümer des Unternehmens, das derzeit mit Zahlungsschwierigkeiten zu kämpfen hat. Am 20. November verschickte die Möbelkette einen Brief an Geschäftspartner, die seit Wochen auf ihr Geld warten. «Die finanzielle Situation von Micasa ist weiterhin sehr angespannt», heisst es im ersten Satz. So offen war Micasa bisher noch nie.

Der neue Besitzer Shala versprach bei der Übernahme, neues Geld mitzubringen. Es seien «mehrere Kapitaleinschüsse vorgesehen» gewesen, schreibt er auch im Brief an die Lieferanten. Doch nicht alles Geld ist geflossen. «Ein Teil der Mittel ist inzwischen bei Micasa eingegangen. Weitere Zahlungen konnten bisher nicht gesichert werden.»

Gleichzeitig sei der Umsatz in den vergangenen Wochen «deutlich zurückgegangen». Die Folge sind «erhebliche Liquiditätsengpässe». Micasa bestätigt damit, dass Rechnungen verschiedener Lieferanten nicht rechtzeitig bezahlen werden können. «Das bedauern wir ausserordentlich.»

Migros verkaufte Micasa Anfang 2025

Mit Shala hat Micasa nun bereits den dritten Besitzer innert weniger als zwei Jahren. Die Migros hatte das Möbelhaus Anfang 2025 an den damaligen CEO Philipp Agustoni und COO Manuel Landolt verkauft. Mit an Bord waren Investoren aus Deutschland und Österreich.

Ende Oktober gab Agustoni beim Besitzerwechsel an Shala seinen Chefposten ab. Kollege Landolt blieb und übernahm als CEO. Jetzt geht auch er von Bord. Ab Ende Februar ist damit dann auch das letzte Stück Migros bei Micasa Geschichte.