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«Die finanzielle Situation von Micasa ist weiterhin sehr angespannt.» Mit diesem Satz beginnt der Brief vom 20. November an die Geschäftspartner der Möbelkette. Vor allem an jene Lieferanten, die seit Wochen auf ihr Geld warten. Unterschrieben haben Eigentümer Toni Shala (51) und Verwaltungsrätin Beatrix Ferkinghoff.

So offen hat Micasa ihre finanziellen Probleme bisher nicht eingeräumt.

Kein Termin für offene Rechnungen

Beim Besitzerwechsel seien «mehrere Kapitaleinschüsse vorgesehen» gewesen, schreibt Shala. Doch nicht alles Geld ist geflossen. «Ein Teil der Mittel ist inzwischen bei Micasa eingegangen. Weitere Zahlungen konnten bisher nicht gesichert werden.»

Gleichzeitig sei der Umsatz in den vergangenen Wochen «deutlich zurückgegangen». Die Folge: «erhebliche Liquiditätsengpässe». Micasa konnte Rechnungen verschiedener Lieferanten nicht rechtzeitig bezahlen. «Das bedauern wir ausserordentlich.»

Vor wenigen Wochen tönte es noch anders. Im Oktober hiess es, die neuen Eigentümer brächten zusätzliches Kapital. Anfang November sagte Shala: «Ich stehe langfristig hinter Micasa.» Eine Sprecherin sagte Blick, es seien zusätzliche Mittel bereitgestellt worden.

Wie viel Geld fehlt, sagt das Schreiben nicht. Auf Anfrage von Blick nennt Micasa am Sonntagabend in einer Stellungnahme als Gründe «Verzögerungen bei den vorgesehenen Kapitalzuflüssen» und eine «schwächer als erwartete Geschäftsentwicklung im September». Zusätzliche Kapitalzuflüsse «könnten wesentlich zur Stabilisierung beitragen».

Lieferanten warten weiterhin auf ihr Geld

Für die Lieferanten enthält der Brief eine besonders bittere Nachricht: «Zum heutigen Zeitpunkt können wir Ihnen leider noch keinen verbindlichen Termin für die Begleichung der offenen Forderungen nennen.»

Noch Mitte November hatte Micasa versichert, mit den betroffenen Geschäftspartnern würden «verbindliche Vereinbarungen getroffen». Nun ist nicht einmal klar, ob sie ihr Geld überhaupt erhalten.

Auch Ernstfall wird vorbereitet

Wie will Micasa aus der Krise kommen? Shala nennt drei Massnahmen. Die Suche nach «weiteren Investoren» laufe «auf Hochtouren». Die angekündigte Restrukturierung werde umgesetzt. Und dann folgt ein Satz, der aufhorchen lässt: «Der Verwaltungsrat überwacht die Liquidität täglich und trifft die notwendigen rechtlichen Abklärungen.»

Welche Abklärungen das sind, steht nicht im Brief. Das Aktienrecht verpflichtet den Verwaltungsrat, die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu überwachen. Droht die Zahlungsunfähigkeit, muss er handeln. Zu den möglichen Schritten gehört auch ein Gesuch um Nachlassstundung. Ob Micasa eine solche bereits konkret prüft, ist nicht bekannt.

Konkrete Fragen von Blick, etwa was die rechtlichen Abklärungen umfassen und was mit Kundenanzahlungen geschieht, liess Micasa unbeantwortet.

Filialschliessungen entlasten erst 2027

4 der 30 Micasa-Filialen sollen schliessen: Crissier VD, Langendorf SO, Brügg BE und Buchs AG. Rund 70 Angestellte verlieren ihre Stelle. Doch die Einsparungen kommen zu spät, um die akute Geldnot zu lindern. Schliessungen und Stellenabbau würden sich «finanziell allerdings erst im kommenden Jahr auswirken», heisst es im Brief.

Für den Umsatzeinbruch macht Micasa «auch» die «Medienberichterstattung» verantwortlich. Anfang November hatte Blick über eine Kundin berichtet, die vergeblich auf ihr Sofa und ihren Esstisch im Wert von insgesamt 5088 Franken wartete. Der Lieferant hatte ihr erklärt, er liefere die Möbel nicht aus, weil Micasa ihre Rechnungen nicht bezahle.

Das Phantom der Möbelbranche

Wer ist Toni Shala, der neue Besitzer der Möbelkette? In der Möbelbranche kennt ihn kaum jemand. Laut Handelsregister gehören ihm seit Ende Oktober sämtliche Micasa-Aktien. Shala kommt aus der Logistikbranche. Seit 2012 ist er bei der Jubex Transporte AG in Spreitenbach AG tätig, heute als Verwaltungsrat.

Die Übernahme sei mit «privaten Mitteln» einer Schweizer Investorengruppe finanziert worden, erklärte die PR-Agentur von Micasa. Wer hinter dieser Gruppe steckt, bleibt offen.

Shala ist bereits der dritte Besitzer von Micasa in weniger als zwei Jahren. Anfang 2025 hatte die Migros die Möbelkette im Rahmen eines Management-Buy-outs an den damaligen CEO Philipp Agustoni und COO Manuel Landolt verkauft. Mit an Bord waren Investoren aus Deutschland und Österreich.

Über eine Million Franken Betreibungen

Nach gut einem Jahr verkauften die neuen Eigentümer Micasa an Shala. Agustoni trat Ende Oktober zurück. Landolt führt seither das Unternehmen. Seine Unterschrift fehlt unter dem Brief an die Lieferanten.

Wie die «SonntagsZeitung» berichtet, waren im Betreibungsregister vergangene Woche bereits Forderungen gegen Micasa von insgesamt 1,1 Millionen Franken verzeichnet. Zu den Gläubigern gehören Möbelhersteller, Vermieter, ein Designer und ein Fotograf.

«Wir werden Sie im Verlauf der kommenden Woche erneut über die aktuellen Entwicklungen informieren», verspricht Shala zum Schluss seines Briefs.

Bis dahin bleibt den Lieferanten nur das Warten. Auch für Angestellte und Kunden ist ungewiss, wie es weitergeht.