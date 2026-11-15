Toni Shala, der neue Besitzer von Micasa, soll neues Geld in die Firma pumpen. Doch gegen die Möbelkette laufen Betreibungen in der Höhe von 850'000 Franken. Kann der in der Branche unbekannte Investor das Ruder noch herumreissen?

Darum gehts Gegen Micasa sind Betreibungen in der Höhe von 850'000 Franken offen

Zuvor versprach Micasa verbindliche Vereinbarungen für Lieferanten

Verärgerte Micasa-Kunden haben mittlerweile Geld zurückerhalten

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Micasa, das ehemalige Möbelhaus der Migros, hat Zahlungsprobleme. Doch diese scheinen noch gröber als bisher angenommen. Der Betreibungsauszug von Anfang November zeigt offene Forderungen in der Höhe von rund 850'000 Franken, schreibt die «SonntagsZeitung».

Bei den Betreibern handelt es sich um Lieferanten wie Möbelhersteller, aber auch Vermieter, Designer und ein Fotograf fordern über den rechtlichen Weg ihr Geld ein. Die Zeitung schreibt vom «Eindruck einer Abwärtsspirale».

Auch Blick weiss: Laut Wirtschaftsauskunft Teledata laufen sogenannte vorrechtliche Inkassoverfahren, es bestehe eine hohe Zahlungsausfall-Wahrscheinlichkeit.

Verärgerte Kundschaft

Anfang Monat meldeten sich mehrere verärgerte Micasa-Kunden bei Blick. Sie erhielten keine Informationen zum Liefertermin, auch mit der Rückzahlung klappte es zuerst nicht. «Die Möbel sind mir egal, ich will einfach mein Geld zurück», sagte Blick-Leserin Ronja L.*.

Micasa bestätigte darauf, dass es in der Übergangsphase zu Verzögerungen bei Zahlungen an Lieferanten kam. Als Blick Druck machte, zahlte der Möbelhändler den Kundinnen das Geld zurück.

Seit Oktober soll nun der neue Besitzer Toni Shala (51) frisches Geld in die Firma pumpen. «Mit den betroffenen Partnern werden verbindliche Vereinbarungen getroffen. Ziel ist, dass Zahlungen schnellstmöglich wieder fristgerecht erfolgen», sagte eine Sprecherin dazumal.

Das ist anscheinend bisher nicht passiert, wie die aktuelle Recherche der «SonntagsZeitung» zeigt. Mehrere Firmen bestätigen gegenüber der Zeitung, dass sie noch nichts vom neuen Eigentümer gehört und auch noch keine Lösung präsentiert bekommen hätten. Eine einzige Person hat eine Zusage für eine baldige Zahlung erhalten. Micasa nahm zu den Vorwürfen keine Stellung.

Jetzt liegt es am neuen Eigentümer

Ob Shala das Ruder noch herumreissen kann? In der Möbelbranche scheint er ein Phantom zu sein. Blick fragte bei einem guten halben Dutzend Brancheninsider nach, bis hoch in die Chefetagen.

Gemäss Micasa hat Shala Erfahrungen in den Bereichen Logistik, Kundenservice und operative Führung. Seit 2012 ist er Teil der Firma Jubex Transporte aus Spreitenbach AG. Dienstleistungen der Aargauer Firma laut Webseite: Transporte, Lagerlogistik, Möbelmontage, Entsorgung, Umzug.

Shala plant nun, vier der 30 Micasa-Filialen zu schliessen, 70 Angestellte sollen dabei ihren Job verlieren. Er übernahm die Möbelkette von deutschen und österreichischen Investoren. Sie waren eingestiegen, als die bisherigen Micasa-Manager der Migros das Möbelhaus abkauften. Nach etwas mehr als einem Jahr ist das Experiment bereits gescheitert.