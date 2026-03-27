Nach der Winterpause startet der Europa-Park am Samstag in die neue Saison. Neben einigen Veränderungen wartet auch ein neuer Themenbereich auf die Besucher. Zudem stellt eine der beliebtesten Achterbahnen bald den Betrieb ein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Europa-Park in Rust eröffnet am 28. März mit Monaco-Themenbereich

Besucher erleben Formel-1-Simulator und Charles Leclercs originalen Rennanzug

Neue Eintrittspreise: Erwachsene zahlen in Hauptsaison bis zu 76 Euro War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Am 28. März erwacht der Europa-Park in der deutschen Stadt Rust aus dem Winterschlaf. Dann strömen wieder Millionen Besucher in den beliebten Freizeitpark. Darunter auch viele Schweizer Familien. Neben höheren Ticketpreisen und einem grossflächigen Rauchverbot erwartet sie in dieser Saison ein neuer Themenbereich: Monaco.

Die 18. europäische Ecke entsteht rund um die Silver-Star-Halle. Besonders Formel-1-Fans dürfte die Neuheit freuen. Inspiriert ist sie nämlich von der «legendären Atmosphäre des Grand Prix von Monaco», wie der Europa-Park in einer Mitteilung schreibt. Das Innere der Silver-Star-Halle wurde komplett neugestaltet. So sollen «symbolträchtige Bauwerke, das berühmte Casino, Jachthäfen und malerische Gassen» die vielen Facetten des Fürstentums inszenieren.

Rennwagen aus Fürstensammlung

Konkret können Besucherinnen und Besucher auf Racingsimulatoren die Strecke des Grossen Preises abfahren. Einige Boliden aus der Privatsammlung von Fürst Albert II. (68) sollen Jung und Alt begeistern. Zudem können Gäste auch einen originalen Rennanzug des monegassischen Formel-1-Vizeweltmeisters Charles Leclerc (28) bestaunen.

Auch die Gastronomie erhält mit dem Café de Paris ein Upgrade. Der ganze Themenbereich ist in enger Partnerschaft mit dem Fürstentum entstanden. So soll dieses bereits in der Konzeptentwicklung mitgewirkt haben, wie der Freizeitpark schreibt.

Abschied von der beliebten Euro-Mir

Wer die neuen Attraktionen im Europa-Park erleben möchte, muss in dieser Saison aber erneut tiefer in die Tasche greifen. Konkret zahlen Erwachsene – sprich Kinder ab zwölf Jahren – während der Hauptsaison für eine Tageskarte neu 76 statt 73 Euro. In der Nebensaison steigt der Preis von 64.50 auf 67 Euro. Kinder unter zwölf Jahren bezahlen 56.50 bis 65 Euro. Zum Vergleich: Noch vor vier Jahren kostete der Eintritt für Erwachsene 55 bis 62 Franken.

Auch für Raucher gibt es schlechte Nachrichten. Wer seine strapazierten Nerven nach der Fahrt auf einer Achterbahn mit einer Zigarette beruhigen will, muss dafür künftig einen der acht Raucherbereiche im Park aufsuchen. Ausserhalb der Bereiche ist das Rauchen auf dem Gelände ab dem 1. Juni strikt verboten. Die Regelung umfasst neben Zigaretten auch E-Zigaretten, Tabakerhitzer und vergleichbare Dampfprodukte.

0:17 Musik ist Legendär: Euro-Mir startet in die letzte Saison

In dieser Saison nimmt der Europa-Park zudem Abschied. Nach 28 Jahren wird eine der prägendsten Achterbahnen abgebaut: die russische Euro-Mir. Der Themenbereich Russland soll dabei erhalten, aber verkleinert werden. Die Euro-Mir wird durch eine neue Weltraumbahn – wohl mit anderem Namen – ersetzt. Der Abbau der legendären Bahn ist für den kommenden Winter geplant, die Fertigstellung des neuen Bereichs für das Jahr 2028.

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Bleibt zu hoffen, dass der Europa-Park diesen Samstag einen besseren Start als vergangenes Jahr hinlegt. Die Atlantica-Supersplash-Bahn und die Voltron Nevera hatten am Eröffnungstag 2025 beide mit technischen Störungen zu kämpfen. Einige Gäste mussten gar evakuiert werden.