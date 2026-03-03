Die Betreiber des beliebten Europa-Parks drehen an der Preisschraube. Besucher müssen in der neuen Saison tiefer in die Tasche greifen. Blick kennt die neuen Preise.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Europa-Park erhöht ab dem 28. März 2026 die Ticketpreise um rund vier Prozent

Erwachsene zahlen während der Hauptsaison neu 76 statt 73 Euro

Ein Kombiangebot mit Direktzug ab Basel, Shuttle und Parkeintritt kostet 99 Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Bald ist es so weit: Am 28. März erwacht der Europa-Park in der deutschen Stadt Rust aus dem Winterschlaf. Dann strömen wieder Millionen Besucher in den beliebten Themen-Park. Darunter auch viele Schweizer Familien. Für die neue Saison kündigen die Parkbetreiber jetzt Erhöhungen bei den Ticketpreisen an, wie der «Münchner Merkur» berichtet. Bereits in den letzten Jahren sind die Preise gestiegen.

Konkret zahlen Erwachsene – sprich Kinder ab 12 Jahren – während der Hauptsaison für eine Tageskarte neu 76 statt 73 Euro (umgerechnet 69.20 Franken). In der Nebensaison steigt der Preis von 64.50 auf 67 Euro (61 Franken). Der Europa-Park kennt nämlich ähnlich wie viele hiesige Skigebiete ein dynamisches Preismodell. Heisst: Die Preise für eine Tageskarte können mit dem Buchungszeitpunkt, der Nachfrage, dem Wochentag oder der Saisonzeit variieren. Wer klug plant, kann also bestenfalls einige Franken sparen.

Änderungen beim Eintrittspreis in den letzten Jahren



Erwachsene (ab 12 Jahren) Kinder (4 bis 11 Jahre) 2022 55 - 62 Euro 47 - 53.50 Euro 2023 57.50 - 65 Euro 49 - 55.50 Euro 2024 61.50 - 69.50 Euro 52 - 59.50 Euro 2025 64.50 - 73 Euro 54 - 62.50 Euro 2026 67 - 76 Euro 56.50 - 65 Euro

Der Park begründet die Anpassungen gegenüber der Tageszeitung mit gestiegenen Lohn- und Arbeitskosten, höheren Energiepreisen und der anhaltenden Inflation. Diese Faktoren würden «Kostensteigerungen in allen Unternehmensbereichen» verursachen, so eine Sprecherin. Den Besuchern könne man demnach nur mit einer Preiserhöhung «auch 2026 die gewohnte Qualität bieten».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Direktzug ab Zürich

Die Sprecherin kündigt auch einige Neuerungen an: So soll 2026 der neue Themenbereich «Monaco» eröffnen, ebenso ein neues Hotel. Auch fährt der RailCoaster – ein Angebot der SBB – ab der neuen Saison jeden Samstag direkt von Zürich über Basel in den Europa-Park. Das Kombiangebot mit Zugreise, Shuttle und Eintritt kostet ab Basel SBB 99 Franken.