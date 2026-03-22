Im Europa-Park kam es am Sonntag um 11 Uhr zu einer technischen Störung bei der Atlantica-Supersplash-Bahn. Die Gäste mussten evakuiert werden, berichtet ein Besucher aus Solothurn.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Technische Störung bei Achterbahn im Europa-Park, Evakuierung begann zehn Minuten später

Gäste blieben ruhig, Evakuierung verlief reibungslos und routiniert

Achterbahn seit 11 Uhr still, keine Gäste in Gefahr laut Augenzeugen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

Im Europa-Park ist es am Sonntagvormittag zu einer technischen Störung bei der Atlantica-Supersplash-Bahn gekommen. Die Bahn steht seit circa 11 Uhr still, berichtet ein Leserreporter gegenüber Blick.

Die Evakuierung der Fahrgäste habe etwa zehn Minuten nach dem Stillstand der Anlage begonnen. Vor Ort herrsche eine entspannte Stimmung. «Es scheint nichts Tragisches zu sein, vermutlich eine technische Störung», schildert Y. Brunner aus Solothurn, der sich derzeit im Park befindet.

«Evakuierung läuft reibungslos»

Die Mitarbeitenden des Europa-Parks hätten sofort reagiert. Über die Lautsprecheranlage der Attraktion sei eine Standarddurchsage erfolgt, dass die Gäste ruhig sitzenbleiben sollen, bis das Personal bei ihnen sei.

Laut Brunner verläuft die Evakuierung routiniert und geordnet. «Wie man es vom Europa-Park kennt, läuft die Evakuierung reibungslos ab. Grosses Lob an den Park», sagt er.

Mediendienst nicht erreichbar

Die zwei Boote welche ebenso von der Störung betroffen waren, seien nun mit den Fahrgästen normal nach unten befördert worden, berichtet Brunner weiter.

Die Presseabteilung der Mack-Gruppe, zu der der Europa-Park gehört, war für Blick nicht zu erreichen.

Ähnlicher Vorfall im letzten Jahr

Bereits im Mai 2025 kam es bei der Wasserachterbahn «Atlantica Supersplash» zu einer technischen Störung. Damals blieb die Bahn während der Fahrt stehen, wie ebenfalls eine Leserreporterin gegenüber Blick berichtete. Die Fahrgäste mussten das Fahrgeschäft über die Treppen verlassen.

Europa-Park-Mediensprecherin Leah Borer bestätigte damals den Stillstand. Hintergrund sei eine technische Störung gewesen, deren Ursache untersucht wurde. Am folgenden Tag konnte die Attraktion den Betrieb wieder aufnehmen.

* Name nicht bekannt