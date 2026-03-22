Darum gehts
- Technische Störung bei Achterbahn im Europa-Park, Evakuierung begann zehn Minuten später
- Gäste blieben ruhig, Evakuierung verlief reibungslos und routiniert
- Achterbahn seit 11 Uhr still, keine Gäste in Gefahr laut Augenzeugen
Im Europa-Park ist es am Sonntagvormittag zu einer technischen Störung bei der Atlantica-Supersplash-Bahn gekommen. Die Bahn steht seit circa 11 Uhr still, berichtet ein Leserreporter gegenüber Blick.
Die Evakuierung der Fahrgäste habe etwa zehn Minuten nach dem Stillstand der Anlage begonnen. Vor Ort herrsche eine entspannte Stimmung. «Es scheint nichts Tragisches zu sein, vermutlich eine technische Störung», schildert Y. Brunner aus Solothurn, der sich derzeit im Park befindet.
«Evakuierung läuft reibungslos»
Die Mitarbeitenden des Europa-Parks hätten sofort reagiert. Über die Lautsprecheranlage der Attraktion sei eine Standarddurchsage erfolgt, dass die Gäste ruhig sitzenbleiben sollen, bis das Personal bei ihnen sei.
Laut Brunner verläuft die Evakuierung routiniert und geordnet. «Wie man es vom Europa-Park kennt, läuft die Evakuierung reibungslos ab. Grosses Lob an den Park», sagt er.
Mediendienst nicht erreichbar
Die zwei Boote welche ebenso von der Störung betroffen waren, seien nun mit den Fahrgästen normal nach unten befördert worden, berichtet Brunner weiter.
Die Presseabteilung der Mack-Gruppe, zu der der Europa-Park gehört, war für Blick nicht zu erreichen.
Ähnlicher Vorfall im letzten Jahr
Bereits im Mai 2025 kam es bei der Wasserachterbahn «Atlantica Supersplash» zu einer technischen Störung. Damals blieb die Bahn während der Fahrt stehen, wie ebenfalls eine Leserreporterin gegenüber Blick berichtete. Die Fahrgäste mussten das Fahrgeschäft über die Treppen verlassen.
Europa-Park-Mediensprecherin Leah Borer bestätigte damals den Stillstand. Hintergrund sei eine technische Störung gewesen, deren Ursache untersucht wurde. Am folgenden Tag konnte die Attraktion den Betrieb wieder aufnehmen.
* Name nicht bekannt