Jahrzehntelang kleidete das Traditionshaus Müller Mode die Männer in Schmerikon SG ein. Erst vor wenigen Monaten krempelte Betreiber Ralf Ackermann das Geschäft um – ohne Erfolg. Jetzt zieht er die Reissleine.

Darum gehts Müller Mode in Schmerikon geht nach 80 Jahren in Konkurs

Am Dienstag erfuhr das Personal davon; das Amt versiegelte

Noch im Juni hatte Betreiber Ralf Ackermann expandiert

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

80 Jahre lang hat das Geschäft Müller Mode die Hauptstrasse in der Gemeinde Schmerikon SG geprägt. Der traditionsreiche Herrenausstatter ist im Dorf eine Institution. Inhaber Ralf Ackermann (57) und seine Mitarbeitenden beraten die Kunden persönlich, nehmen selber Änderungen an den Anzügen und Hemden vor. Doch damit ist jetzt Schluss. Müller Mode ist konkurs. Am Dienstag versiegelte das Konkursamt St. Gallen den Eingang zum Laden, wie das Portal Linth24 zuerst berichtet hat.

Das Aus kam für Betreiber Ackermann und für die vier Angestellten nicht Knall auf Fall. «Sie haben es alle gewusst, wir haben alles kommuniziert», sagt Ackermann auf Anfrage von Blick. «Man weiss aber nie, wie schnell es passiert», schiebt der Geschäftsführer nach. Deshalb erfuhr das Personal erst am Dienstagmorgen vom definitiven Ende.

Expansionskurs im Frühling

In diesem Frühling unternahm Ackermann einen letzten Anlauf, um das Traditionsgeschäft zu retten. Er schuf klarere Strukturen und setzte stärker auf bestimmte Marken. Teil der Massnahmen war, dass er im März an der Hauptstrasse den neuen Laden «Ackermann Made to Measure» eröffnete. Dort fokussiert sich Ackermann auf Massanfertigungen. Das Ziel: neue Kundschaft anzulocken.

Die neue Strategie ging nur halb auf. Der neue Laden bleibt geöffnet. Beim Traditionshaus Müller Mode ist Ackermann die finanzielle Wende aber nicht gelungen. «Vom kleinen Geschäft sind in den letzten Monaten zehntausende Franken zum grossen Laden übergeflossen», erklärt Ackermann. Heisst: Mit den Einnahmen von «Ackermann Made to Measure» musste er den alteingesessenen Betrieb querfinanzieren.

Bei Müller Mode lief das Geschäft schon länger nicht mehr gut. «Seit Corona ist alles schwieriger geworden», sagt Ackermann. «Das Geschäft wurde in letzter Zeit immer weniger frequentiert. Der Schweizer hat schlicht weniger Franken im Hosensack», erzählt der Inhaber.

Hitzesommer war der letzte Sargnagel

Die heissen Sommermonate setzten Müller Mode besonders zu. «Wir hatten einen unterirdischen Sommer», sagt Ackermann. Er vermutet, dass die Schweizer wegen der Hitze weniger Anzüge und Hemden kauften. Erschwerend kam hinzu: Im Laden fehlte eine Klimaanlage.

Mittlerweile liegt kaum mehr Ware in den Regalen, Ackermann hat zuletzt noch die Restbestände verkauft. Immerhin: Für die Belegschaft gibt es gute Nachrichten: «Ihre Löhne sind alle bereits ausbezahlt», sagt Ackermann. Einige Angestellte hätten auch schon eine neue Stelle gefunden.

Das Lädelisterben greift um sich

Müller Mode gehört zu den vielen Schweizer Traditionsläden, die ihren Betrieb einstellen mussten. Das Problem besteht schon seit Jahren. «In den Städten ist das schon seit Jahren Thema, jetzt trifft es auch uns auf dem Land», sagt Ackermann zu Blick.

Derzeit scheint sich das Lädelisterben wieder zu intensivieren. Das zeigt etwa das Beispiel St. Gallen: In der dortigen Einkaufsmeile macht ein Laden nach dem anderen dicht – die Sprüngli-Filiale, das Haushaltwarengeschäft WMF und der Schuhladen Tiefenbacher Schuhe verschwanden innerhalb einer Woche. Und auch in Winterthur müssen das 150-jährige Schuhhaus Peterhans, das Sportgeschäft Intersport Egli sowie die Papeterie Schoch bald für immer ihre Türen schliessen.