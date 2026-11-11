Die Confiserie Sprüngli ist in St. Gallen bald Geschichte. Am Heiligabend hat die Filiale an der Multergasse zum letzten Mal geöffnet. Der Standort hat die Umsatzerwartungen der Zürcher Confiserie-Kette nicht erfüllt.

Darum gehts Sprüngli-Filiale in St. Gallen schliesst am 24. Dezember endgültig

Geschäft erfüllte Umsatzerwartungen nicht, Mitarbeitende erhalten neue Angebote

Sprüngli betreibt 30 Filialen und hat rund 1000 Angestellte in der Schweiz

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Das Lädelisterben ist längst nicht mehr nur ein Phänomen von Dörfern auf dem Land. Auch in Schweizer Städten machen Woche für Woche traditionsreiche Geschäfte zu. Und sorgen teils für empfindliche Lücken in den Flaniermeilen oder Shoppingcentern. Nach sieben Jahrzehnten Betrieb gehen etwa die Türen bei Intersport Egli in der Winterthurer Altstadt für immer zu. Ende März schliesst Inhaberin Iren Rauber-Egli (61) ihr Geschäft.

In Derendingen SO ist die traditionsreiche Modeboutique Levy Picard bald Geschichte. Nach 128 Jahren löst das Inhaberpaar Roland (56) und Rebekka Sauser (47) das Geschäft schweren Herzens auf. Unter anderem, weil die zunehmende Sommerhitze den Betrieb ohne Klimaanlage unerträglich macht.

Zu wenig Umsatz gemacht

Jetzt erwischt es auch den Sprüngli in St. Gallen, wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet. Das Geschäft an bester Lage an der Multergasse, der Einkaufsstrasse schlechthin in der Gallusstadt, hat die Erwartungen in Sachen Umsatz nicht erfüllt. «Daher haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Filiale zu schliessen», sagt eine Sprecherin der Confiserie Sprüngli zu Blick.

Am 24. Dezember hat das Geschäft zum letzten Mal geöffnet. Dann ist Schluss mit Luxemburgerli in St. Gallen. Zu Entlassungen soll es aber nicht kommen. «Allen Mitarbeitenden wurde ein Angebot gemacht, in einer anderen Sprüngli-Filiale weiterzuarbeiten», sagt die Sprecherin.

Der Laden steht nicht lange leer. Das Damenmodegeschäft Bonita zieht ein. Die Zürcher Confiserie-Kette hat dann noch 30 Filialen in der ganzen Schweiz. Und rund 1000 Angestellte.