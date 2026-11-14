In St. Gallens Innenstadt stehen immer mehr Läden leer: Sprüngli, WMF und Tiefenbacher Schuhe machen dicht. Unternehmer klagen über hohe Mieten und ein verändertes Kaufverhalten – und über zu wenig Unterstützung durch die Stadt.

Darum gehts Drei Geschäfte in St. Galler Innenstadt schliessen wegen sinkender Kundenfrequenz

Hohe Mieten und verändertes Einkaufsverhalten belasten den Detailhandel massiv

In der Spisergasse stehen bereits fünf bis sechs Läden leer

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Gerade verschwindet in der St. Galler Innenstadt gefühlt ein Geschäft nach dem anderen. Allein diese Woche wurden drei neue Abgänge bekannt: An Heiligabend hat der Sprüngli an der Multergasse 21 zum letzten Mal geöffnet. Der Standort erfüllt die Umsatzerwartungen der Zürcher Confiserie-Kette nicht. «Daher haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Filiale zu schliessen», sagte kürzlich eine Sprecherin der Confiserie Sprüngli zu Blick. Nach neun Jahren ist fertig Luxemburgerli in der Gallusstadt.

An der Spitalgasse 1 schliesst das Haushaltwarengeschäft WMF, wie das Portal StGallen24.ch schreibt. Nach fast 25 Jahren ist es Ende Februar zum letzten Mal geöffnet. Und nur 100 Meter entfernt schliesst Tiefenbacher Schuhe seine Filiale an der Spisergasse 3. Alle drei Geschäfte befinden sich an bester Innenstadtlage in der Fussgängerzone. Was ist da los?

«Konnten uns nicht mit Vermieter einigen»

«In den letzten Jahren haben die Frequenzen massiv nachgelassen», sagt Thomas Tiefenbacher (59) vom gleichnamigen Schuhgeschäft im Gespräch mit Blick. Er führt die traditionsreiche Schuhladenkette mit Sitz in Dietikon ZH und 23 Filialen im ganzen Land in dritter Generation. «Allein in der Spisergasse hat es fünf bis sechs Leerstände, das ist natürlich unerfreulich», sagt Tiefenbacher.

Mit jedem leeren Laden gebe es weniger Laufkundschaft. «Die hohe Miete war nicht mehr bezahlbar. Wir haben das Gespräch mit dem Vermieter gesucht.» Andere Standorte würden richtig gut laufen. Und wenn nicht, würde man sich meist mit dem Vermieter finden. «In St. Gallen war dies leider nicht der Fall», bedauert Tiefenbacher. Mitte Januar schliesst er das Kapitel St. Gallen mit einem grossen Ausverkauf.

«St. Gallen hat kein Imageproblem»

Hat St. Gallens Innenstadt ein Imageproblem? Blick fragt bei Ralph Bleuer (63) nach. Er ist Präsident der Vereinigung Pro City St. Gallen und setzt sich fürs Gewerbe ein. «Nein, wir haben kein grundsätzliches Imageproblem», glaubt er. «Aber klar, geschlossene Läden sind nicht gut für eine Stadt.» Dass fast gleichzeitig drei Geschäfte schliessen, zeige, wie hart der Detailhandel kämpfen müsse. Die Gründe seien aber unterschiedlich.

Das Einkaufsverhalten habe sich geändert, so Bleuer. «Und natürlich hat auch der Onlinehandel einen Einfluss.» Die Städte würden unter «ideologischen Entwicklungen» leiden, wie es Bleuer nennt. Er meint etwa das leidige Thema Parkplätze. «Grundsätzlich haben wir in St. Gallen in Parkhäusern genug Platz», so der Präsident von Pro City St. Gallen. «Aber es fehlen Kurzzeit-Parkplätze im Zentrum für Leute, die nur kurz etwas einkaufen oder abholen müssen.» Auch Lieferanten könnten die Läden kaum noch erreichen.

Tempo 30 schadet dem Gewerbe

Das sei ein generelles Problem. «Man möchte nur noch Begegnungs-, Fussgänger- und Velozonen», sagt Bleuer zu Blick. «Aber wozu brauchen wir Begegnungszonen, wenn die Innenstädte gar nicht mehr leben?» Auch die Ausweitung von Tempo 30 würde dem Gewerbe schaden. Bleuer fordert, dass die Fussgängerzonen attraktiver gestaltet werden. Und kritisiert die Stadt St. Gallen.

«In den letzten Jahren wurde das stark vernachlässigt», findet er. «Die Neugestaltung der Multergasse, der wichtigsten Einkaufsgasse, ist schon seit über zehn Jahren ein grosses Thema.» Die Gassengesellschaft, eine Vereinigung der Geschäfte an der Multergasse, habe in Eigenregie und auf eigene Kosten ein pfannenfertiges Projekt ausgearbeitet. «Die Stadt hat das uninteressiert zur Kenntnis genommen. Und eine Realisierung erst bis 2031 in Aussicht gestellt.» Für Bleuer ist klar: «Das müsste man viel schneller in Angriff nehmen», fordert er. Damit nicht noch mehr Geschäfte für immer schliessen.